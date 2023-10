Ordenaron la detención de “Chocolate” Rigau pero la policía no lo encontró

Después de la decisión de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires de dejar sin efecto la anulación de la investigación contra Julio “Chocolate” Rigau y ordenar su liberación, la Policía Bonaerense ha recibido la orden de detenerlo nuevamente.

Sin embargo, al presentarse en su domicilio, el influyente puntero político no se encontraba en el lugar.

“Fue y nos dijeron que no estaba allí. No pudimos allanar la casa porque no teníamos orden para hacerlo. La orden de captura está emitida, y todas las fuerzas policiales están actualmente en busca de él“, detallaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

La orden de detención fue solicitada por la fiscal del caso, Bettina Lacki, quien elevó la petición al juez de garantías Federico Atencio, de La Plata.

Rigau fue inicialmente detenido el 9 de septiembre en un cajero del Banco Provincia en La Plata, en posesión de 48 tarjetas de débito pertenecientes a trabajadores de la Legislatura bonaerense y un botín en efectivo de 1.257.000 pesos. Sin embargo, su liberación se produjo después de que su defensa presentara un recurso de hábeas corpus y la Cámara de Apelaciones lo aceptara.

En el marco de la investigación, Rigau ya había sido arrestado anteriormente, pero la Cámara había declarado nulos todos los procedimientos, lo que llevó a su liberación. Posteriormente, la Cámara de Casación revocó esa decisión, restableciendo la orden de detención.

Según informaciones del Ministerio de Seguridad provincial, se ha solicitado que, cuando se detenga nuevamente a Rigau, sea trasladado directamente al Servicio Penitenciario y no a una comisaría, considerando su estatus como detenido importante y para su propia seguridad.