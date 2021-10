La legisladora porteña por el Frente de Todos, Ofelia Fernández, llevará a juicio a la periodista Viviana Canosa por “injurias” al afirmar que la funcionaria recibió 250 mil euros del Gobierno para dar una charla en España.

Canosa aseguró que Fernández recibió “250 mil euros” por parte del Poder Ejecutivo para ir a dar una charla la semana pasada en la Universidad de Otoño en Madrid. La legisladora indicó que los gastos los pagó quienes la invitaron y por ello le iniciará acciones legales al no mostrar ninguna prueba ni documentación que respalde tal aserveración.

“Viviana Canosa afirmó que recibí 250 mil euros del gobierno argentino para viajar a una conferencia en España. Se trata de una injuria que supera con creces el estándar de la real malicia. Los gastos los cubrieron quienes me invitaron, y no en ese hotel. Voy a iniciar acciones legales”, indicó en su cuenta de Twitter Ofelia Fernández.

Y agregó: “Después se queja de que me aplaudan, pero si tanto le molesta lo que digo que lo discuta sin mentir patéticamente. Me consideran una pendeja no idónea pero me dedican demasiado tiempo. Se debe haber pasado de dióxido de cloro”.