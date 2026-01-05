Obras sociales para monotributistas en enero de 2026: el listado actualizado y qué cambió este año

El acceso a la cobertura de salud vuelve a estar en el centro de la escena para quienes están inscriptos en el monotributo. Con el inicio de 2026, se actualizaron las condiciones y el registro oficial de entidades habilitadas, en un contexto de cambios normativos que impactan directamente en la elección y continuidad de la obra social.

Qué implica el aporte a obra social dentro del monotributo

El régimen de monotributo incluye de manera obligatoria el aporte destinado a obra social. Esto significa que todas las personas inscriptas ya están pagando por una cobertura médica básica y tienen la posibilidad de elegir entre las entidades que aceptan formalmente afiliados bajo este sistema.

Desde diciembre de 2024, este esquema funciona bajo un registro obligatorio de obras sociales habilitadas, creado por el Decreto 955/2024. A partir de entonces:

Solo las entidades incluidas en el listado oficial pueden aceptar nuevos monotributistas

Las obras sociales fuera del registro pueden rechazar nuevas afiliaciones

Los contratos vigentes firmados antes del cambio deben respetarse

La novedad de enero 2026: se suma una nueva entidad

La principal actualización para este inicio de año es la incorporación de Amsterdam Salud S.A. al registro oficial. Con este ingreso, el universo de opciones vuelve a modificarse, ampliando el menú disponible para quienes buscan cobertura médica dentro del régimen simplificado.

Este tipo de incorporaciones es seguido de cerca por monotributistas de todo el país, ya que impacta directamente en la posibilidad de acceder a prestadores, especialistas y servicios según la zona de residencia.

Cuántas obras sociales aceptan monotributistas en enero de 2026

De acuerdo con el registro actualizado de la Superintendencia de Servicios de Salud, 41 entidades están habilitadas para afiliar monotributistas a comienzos de 2026. Entre ellas se encuentran obras sociales sindicales, de personal jerárquico y mutuales.

Algunas de las entidades incluidas son:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de CABA

Obra Social de la Prevención y la Salud

Obra Social de Músicos

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria

Amsterdam Salud S.A.

El listado completo incluye entidades con alcance nacional y otras de perfil más sectorial, lo que obliga a analizar con atención la cobertura real en cada localidad.

Obras sociales que dejaron de figurar en el registro

En las actualizaciones previas, también hubo bajas relevantes. Algunas entidades que ya no figuran en el registro oficial son:

Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios (OSMISS)

Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (OSFATUN)

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA)

Estas exclusiones suelen responder a procesos administrativos, reorganizaciones internas o incumplimientos de requisitos regulatorios.

Cómo afiliarse a una obra social siendo monotributista

Para iniciar el trámite de afiliación, el monotributista debe presentar:

Original y copia del último comprobante de pago del monotributo

DNI original y copia

Formulario 184/F (constancia de alta)

Formulario 152 (credencial de pago)

Declaración jurada 300/97 presentada en ANSES

Además, podés incorporar a tu grupo familiar, abonando un adicional por cada integrante, y también existe la posibilidad de unificar aportes con el cónyuge si ambos están afiliados a la misma obra social.

Cambio de obra social: cuándo y cómo hacerlo

El cambio de obra social está permitido una vez por año, entre enero y diciembre, con una permanencia mínima de 12 meses en la entidad elegida.

Las opciones para gestionar el cambio son:

De manera presencial, en la nueva obra social

En forma online, con clave fiscal nivel 3 a través del servicio Mi SSSalud

Este punto es clave para quienes buscan mejorar su cobertura o adaptarla a cambios laborales o familiares.

Qué pasa con las prepagas no registradas

Los monotributistas que ya derivaban aportes a prepagas no incluidas en el registro pueden mantener su cobertura si el contrato fue firmado con anterioridad. Sin embargo:

Los nuevos monotributistas solo pueden elegir obras sociales del listado oficial

Se eliminó la triangulación entre obra social y prepaga

El aporte queda directamente vinculado a la entidad seleccionada

Si la obra social no brinda cobertura efectiva en la zona, el afiliado puede enfrentar servicios limitados o incompletos.

Qué hacer si una obra social rechaza la afiliación

Las entidades no pueden rechazar afiliaciones sin causa justificada ni discriminar por edad, género, embarazo o enfermedades preexistentes. Ante un rechazo indebido, el monotributista puede:

Presentar un reclamo formal en la obra social

Exigir constancia del trámite

Esperar la respuesta dentro de los plazos legales

Denunciar ante la Superintendencia de Servicios de Salud

También se puede iniciar el reclamo a través de Trámites a Distancia (TAD) en Mi Argentina o de forma presencial.