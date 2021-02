SSSALUD: ¿Cómo cambiarse de obra social?

Desde hace un tiempo, los afiliados a una obra social pueden cambiarse de cobertura de forma 100% online. Este trámite es posible realizarlo desde el sitio de Superintendencia de Servicios de Salud (SSSALUD).

Sin importar el motivo del cambio, todas las personas tienen el derecho a escoger y cambiar por cualquier obra social o prepaga. Sin embargo, hay varios aspectos que deben tener en cuenta para poder hacerlo. Seguí leyendo esta nota y conocé más al respecto.

Obras sociales

Antes de realizar un cambio de obra social, lo primero que debes saber es cuál elegirás. Para ello, debes ser cuidado al momento de iniciar un nuevo trabajo, inscribirte en monotributo, etc. Es decir, la idea es que no la escojas por impulso, por ser económica, etc.

Debido a esto, la recomendación es que consultes cuáles obras sociales hay y elijas la que más te convenga.

¿Cómo cambiarse de obra social?

Una vez hayas elegido la obra social a la que te quieres cambiar, los pasos a seguir son:

Ingresá a Mi SSSalud y seleccionar la opción “Opción de cambio de obra social”. Logueate en el sitio de AFIP con tu CUIL y clave fiscal. Seleccioná “Nueva opción” y luego completá el formulario que te aparecerá. En dicho formulario, te aparecerá la opción “Elección de Obra Social” para escoger la que hayas decidido que te conviene más. Luego, deberás reconfirmarla. Presiona “Aceptar” para cargar el formulario. Tras esto, recibirás un número de trámite para futura referencia; allí deberás verificar que los datos sean correctos. Revisá el e-mail que te llegará para confirmar que los datos sean correctos y luego seleccioná “Confirmar Trámite“. Tendrás 48 horas para realizar este paso. Por último, tenés que gestionar el alta con la obra social o prepaga que hayas escogido. Esto podrás hacerlo presencialmente o vía telefónica.

Ten en cuenta que este es un proceso que puede tardar hasta 3 meses para completarse. Es decir, desde que hiciste el cambio, durante 3 meses más, continuarás con tu obra social previa; lo que significa que en ningún momento estarás sin cobertura.

¿Quiénes pueden cambiar de obra social?

Todas las personas tienen derecho a escoger y cambiar la obra social o prepaga que sea de sus preferencia.

Bajo este contexto, las personas con relación de dependencia que perciban de obra social en tu recibo de sueldo, pueden cambiar de cobertura; así como los monotributistas adheridos al régimen, podrán cambiar también de cobertura al momento de darse de alta, o cambiarla hasta una vez por año.

Asimismo, los jubilados podrán cambiar de obra social. Sin embargo, dependerá de tu situación jubilatoria la forma y opciones que tengas para cambiar la cobertura médica que tengas.

En el caso de haber realizado tus aportes a una caja profesional (Caja de Médicos, Abogados, Policía Federal, etc), deberás contactar la administración correspondiente para consultar las opciones de cambio.

Requisitos para cambiar de obra social

Por último, el único requisito para cambiar de obra social es es que no haber hecho otro cambio en el último año. Si cumples con esto, podrás ejercer tu derecho de cambio. Por otra parte, en el caso de no saber cuál es tu obra social actual y desde cuando la tienes, podés consultar información al respecto aquí.