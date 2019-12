Mujer que no podía tener relaciones sexuales por causa de un padecimiento denominado vaginismo, terminó trayendo al mundo a un bebé y ambos se encuentra en perfecto estado de salud.

La mujer de 30 años de nacionalidad mexicana, alcanzó quedar embarazada de su pareja y lograron traer al mundo a un bebé sano y salvo.

El vaginismo consiste en la dificultad de realizar el coito, debido a la contracción involuntaria de los músculos del tercio inferior de la vagina y al intentarlo se convierte en un acto doloroso y le impide que haya penetración..

Pero, esto no detuvo a la mujer para formar su vida y a sus 22 años está casada con su pareja desde hace seis años, pues ha sido atendida por profesionales de la salud expertos en estos casos como el que ella presenta y los médicos que la veían le aseguraron que era difícil que pudiera concebir un hijo por su condición, ero le ofrecieron pasar por un procedimiento especial, que consiste en dilatar sus músculos y romper su himen lo cual no se logró y no le permitió poder llevar a cabo la penetración vaginal.

Así que, le sugirieron la alternativa de la fecundación la cual funcionó y al pasar los meses, logró tener un embarazo normal y tranquilo. Al momento de la llegada del bebé, la prepararon para practicarle una cesárea, pero la chica se resistió porque quería parto natural, lográndolo pero después de 48 horas de trabajo con la ayuda enfermeras y médicos.

Después del nacimiento de su hijo por parto natural, no se ha asegurado si logró tener relaciones sexuales, pues no ha confirmado el intento de la práctica, pero lo que queda claro, es que ambos lograron formar su familia pese al padecimiento.