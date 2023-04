Los números que menos salen en Telekino

El Telekino es uno de los juegos de lotería más exitosos de Argentina desde que se lanzó por primera vez en 1992, pero muchas personas se preguntan a qué números no conviene jugar.

En estos casos, lo mejor es aplicar las estadísticas para comprobar que cifras salen con muy poca frecuencia para no elegirlos.

Los números que menos salen

El 24, hace siete sorteos no sale, el 23, no sale hace seis sorteos, y el 25 y el 9 porque no salen hace tres sorteos; mientras que el 19, el 13 y el 6 no salen hace dos sorteos.

Una estrategia posible

Una opción clave es elegir números con la máxima separación posible, ya que prácticamente todas las tarjetas exitosas estudiadas por expertos tienen una diferencia máxima de 4.

Optar por números contiguos también se considera una buena estrategia, con una simetría de alrededor de 3 a 5 números consecutivos.

Los expertos también recomiendan establecer dos dígitos fijos que se repiten y luego apostar por las combinaciones que restan.

Un dato clave: en prácticamente todos los boletos ganadores, la suma de los números está entre 180 y 192.