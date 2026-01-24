Nuevos créditos hipotecarios Banco Nación: ¿Cómo acceder si sos monotributista?

El mercado inmobiliario en Argentina inicia el 2026 con una noticia clave para el sector de los trabajadores independientes. El Banco de la Nación Argentina (BNA) ha consolidado su línea +Hogares con BNA, eliminando barreras históricas para que los monotributistas puedan calificar a préstamos para compra, construcción o ampliación de vivienda.

A través de un proceso que ahora es 100% digital, la entidad busca facilitar el acceso a quienes no cuentan con un recibo de sueldo tradicional pero demuestran capacidad de pago mediante su facturación en el Régimen Simplificado (ARCA, ex AFIP).

Condiciones generales de la línea +Hogares 2026

Los créditos están diseñados bajo la modalidad de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), lo que permite que la cuota inicial sea más baja y accesible, similar al valor de un alquiler promedio.

Plazo máximo: Hasta 30 años (360 meses).

Hasta 30 años (360 meses). Monto máximo: El equivalente en pesos a 260.000 UVAs para adquisición (aproximadamente USD 215.000 al cambio actual).

El equivalente en pesos a 260.000 UVAs para adquisición (aproximadamente al cambio actual). Financiación: Cubre hasta el 75% del valor de tasación o compra de la vivienda. Esto significa que el solicitante debe contar con un ahorro previo del 25% más los gastos de escrituración.

Cubre hasta el o compra de la vivienda. Esto significa que el solicitante debe contar con un ahorro previo del 25% más los gastos de escrituración. Tasa de interés: 4,5% TNA + ajuste UVA para quienes perciben sus ingresos en el banco. Para quienes no son clientes, la tasa asciende al 8%.

Requisitos específicos para monotributistas

Para que un trabajador independiente sea elegible, el Banco Nación establece condiciones de antigüedad y estabilidad que deben cumplirse estrictamente:

Antigüedad en el régimen

Es necesario contar con al menos 2 años de antigüedad en la actividad a partir de la inscripción en el Monotributo. Además, se requiere un mínimo de un año de permanencia en la categoría actual para que el banco la tome como base de cálculo de ingresos.

Ingresos declarados

El banco toma el ingreso máximo permitido de la categoría en la que estás inscripto para determinar tu capacidad crediticia. La relación cuota-ingreso no puede superar el 25% de los ingresos netos del solicitante o del grupo familiar (se pueden sumar ingresos con cónyuge o conviviente).

Documentación obligatoria

Constancia de inscripción al Monotributo y últimos 6 pagos realizados a término.

Certificación de ingresos extendida por contador público, con firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (opcional para reforzar la capacidad de pago, según el monto solicitado).

Documento Nacional de Identidad (DNI) y CUIL.

No registrar antecedentes desfavorables en el Banco Central (BCRA) durante los últimos 12 meses.

Innovación 2026: El trámite 100% digital

Desde enero de 2026, el BNA habilitó la plataforma “+Hogares con BNA”, que permite gestionar el crédito desde el celular o la computadora. El proceso se reduce a tres pasos principales:

Simulación: Se ingresan los datos de ingresos y el valor de la propiedad para obtener una oferta personalizada de tasa y cuota en menos de 24 horas.

Se ingresan los datos de ingresos y el valor de la propiedad para obtener una oferta personalizada de tasa y cuota en menos de 24 horas. Carga de archivos: El solicitante sube los comprobantes de pago de ARCA y la documentación personal de forma digital.

El solicitante sube los comprobantes de pago de ARCA y la documentación personal de forma digital. Pre-aprobación: Una vez validado el perfil crediticio, el banco otorga un certificado de pre-aprobación con el cual el usuario puede buscar la propiedad sabiendo que cuenta con el respaldo financiero.

Cláusula de protección contra la inflación

Un diferencial exclusivo del Banco Nación en 2026 es la posibilidad de contratar un seguro contra el aumento del CVS (Coeficiente de Variación Salarial). Pagando una pequeña prima adicional, los usuarios pueden optar por un tope en la cuota: si la inflación supera el aumento de los salarios en más de un 10%, la cuota se ajusta según el sueldo y no por el índice UVA, brindando previsibilidad al presupuesto del hogar.