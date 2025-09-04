Nuevo revés para Milei: Senado dice NO al veto a la Ley de Discapacidad

En una sesión histórica, el Senado de la Nación rechazó este jueves el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con 63 votos a favor y 7 en contra, transformando así la normativa en ley. La decisión se da luego de la fuerte presión del gobierno de Javier Milei, que había buscado dejar sin efecto la norma.

Con la sanción definitiva, los legisladores de la Cámara alta ahora se enfocarán en modificar la regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una iniciativa que promete debates intensos y profundos sobre los límites del poder ejecutivo.

Se anticipa que la jornada de discusión será maratónica, con un desarrollo estimado de al menos siete horas, según lo acordado en la reciente reunión de Labor Parlamentaria.