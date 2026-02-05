Nuevo DNI electrónico 2026: Cómo tramitarlo, cuánto cuesta y quiénes deben renovarlo sí o sí

Desde el 1° de febrero de 2026, Argentina ha dado un salto tecnológico definitivo en materia de identidad. El Gobierno Nacional, a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 del Renaper, oficializó el lanzamiento del nuevo DNI electrónico con chip. Este documento, fabricado en policarbonato y con los más altos estándares de seguridad internacional, convive con las versiones anteriores, pero introduce cambios fundamentales en su gestión y validez.

A continuación, te brindamos la guía completa para que sepas si tenés que renovarlo, cuánto vas a pagar y cómo realizar el trámite de forma ágil.

Qué cambia con el nuevo DNI electrónico

La nueva credencial no es solo un cambio estético; es una herramienta de seguridad avanzada diseñada bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Sus principales características son:

Chip sin contacto: Almacena datos biométricos y de identidad, permitiendo una validación más rápida en pasos fronterizos y trámites digitales.

Material de policarbonato: Es más resistente y duradero, con grabado láser que impide la alteración de datos.

Imagen fantasma y códigos CAN: Incorpora medidas de seguridad de "Nivel 1" (visibles a simple vista) que dificultan cualquier intento de falsificación.

Quiénes están obligados a renovarlo este mes

Es importante aclarar que no es obligatorio cambiar el DNI si el que tenés está vigente. Sin embargo, deben tramitarlo de manera obligatoria quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

Vencimiento de los 15 años: Si tenés más de 14 años y tu último ejemplar fue emitido en 2011, tu documento vence este año y debés renovarlo.

Actualizaciones obligatorias: Menores que alcancen la edad de 5 a 8 años y adolescentes que cumplan 14 años.

Cambios de datos o deterioro: En caso de mudanza (cambio de domicilio), extravío, robo o si el plástico actual está ilegible.

Costos actualizados a febrero 2026

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) mantiene una escala de precios diferenciada según la urgencia del trámite:

DNI Regular: $7.500 (llega al domicilio en aproximadamente 15 días hábiles).

DNI Exprés: $18.500 (se recibe en el domicilio en 96 horas hábiles).

DNI 24 Horas: $29.500 (se retira en la oficina de origen al día hábil siguiente).

DNI al Instante: $40.500 (disponible solo en aeropuertos y oficinas específicas).

En el caso de ciudadanos extranjeros, el trámite regular tiene un costo de $14.000.

Paso a paso: Cómo sacar el turno y hacer el trámite online

Aunque el trámite final requiere la toma de huellas y foto de manera presencial, el proceso se inicia y gestiona digitalmente para ganar tiempo.

Reserva de turno: Ingresá a la aplicación Mi Argentina o a la web oficial del Gobierno. Seleccioná el Centro de Documentación Renaper o Registro Civil más cercano.

Ingresá a la aplicación o a la web oficial del Gobierno. Seleccioná el Centro de Documentación Renaper o Registro Civil más cercano. Pago anticipado: El sistema permite abonar el arancel de forma online con tarjeta de crédito o débito, lo que agiliza la atención el día del turno.

El sistema permite abonar el arancel de forma online con tarjeta de crédito o débito, lo que agiliza la atención el día del turno. Asistencia al centro: Presentate con la constancia de turno. Si es para un menor, debe ir acompañado de padre, madre o tutor legal con partida de nacimiento.

Presentate con la constancia de turno. Si es para un menor, debe ir acompañado de padre, madre o tutor legal con partida de nacimiento. Seguimiento: Podés consultar el estado de fabricación y envío de tu nuevo DNI desde la app Mi Argentina con el número de ID de tu trámite.

El DNI Digital en el celular

Una vez realizado el trámite del nuevo ejemplar físico, podés activar de forma gratuita la versión digital en tu celular. Al finalizar la toma de datos en la oficina, deberás brindar un correo electrónico donde recibirás el código de activación para cargar el documento en la sección “Mi Billetera” de la app Mi Argentina. Esta versión tiene la misma validez legal que el plástico para acreditar identidad en todo el territorio nacional (excepto para votar y viajar al exterior).