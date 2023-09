Crimen durante una fiesta de 15 en General Villegas: ¿Cómo fueron los hechos?

El pueblo de General Villegas está conmocionado tras el crimen de un joven de 18 años durante una fiesta de 15. A la víctima la asesinaron de una puñalada luego de una pelea. La Policía detuvo a un adolescente menor de 16 años.

El hecho ocurrió tras la fiesta, pasadas las 5.30 de la madrugada, a unos 50 metros del salón donde se había realizado el evento. La víctima fue identificada como Darío Lombardo. El sospechoso es un menor de 16 años, que fue trasladado a un Centro Juvenil de la ciudad de Bahía Blanca tras ser capturado.

“Uno se vino con un cuchillo y el otro con un arma. A la salida cuando se entran a pelear a mi hijo le pegan una puñalada en la panza. Fue grande la herida, se desangró todo, cayó ahí nomás. En minutos se desvaneció”, dijo Norma, la madre de la víctima, en una entrevista radial.

“Hoy me tocó a mi y se me va la vida. Ya no lo voy a tener más conmigo eso es lo que duele, ¿quién me lo devuelve a mi? Yo ya perdí un hijo electrocutado, este es el segundo hijo que pierdo, imagínese el dolor”, continuó.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Menores de la jurisdicción, a cargo de Leandro Cortellezzi, interviene en el caso.