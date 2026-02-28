Nuevo aumento de nafta y gasoil en marzo: Cuánto suben los precios por el impuesto a los combustibles

El bolsillo de los argentinos enfrentará un nuevo ajuste en los surtidores a partir de este domingo 1 de marzo de 2026. Tras la publicación del Decreto 116/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional confirmó una actualización parcial de los impuestos específicos que gravan a los hidrocarburos. Esta medida impactará directamente en el precio final de la nafta y el gasoil en todas las estaciones de servicio del país, incluyendo YPF, Shell, Axion y Puma.

La decisión oficial busca equilibrar la recaudación fiscal sin generar un salto inflacionario brusco, optando por un esquema de incrementos escalonados que continuará en los próximos meses.

Por qué aumenta la nafta en marzo: el factor impositivo

El incremento responde a la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Estos tributos poseen un monto fijo por litro que debe ajustarse trimestralmente en base a la inflación (IPC), pero que durante gran parte de 2024 y 2025 se mantuvieron parcialmente congelados por decisión del Poder Ejecutivo.

Con el nuevo decreto, se aplica una parte de la actualización pendiente, mientras que el resto del ajuste se ha diferido legalmente para el 1 de abril de 2026. Esto implica que el sector enfrentará dos meses consecutivos de presión alcista solo por el componente tributario.

Los nuevos montos: cuánto se pagará por litro

Según el desglose técnico de la normativa, el impacto impositivo por litro para el mes de marzo se distribuye de la siguiente manera:

Naftas (Súper y Premium): El incremento combinado de los impuestos será de aproximadamente $18,45 por litro a nivel general.

El incremento combinado de los impuestos será de aproximadamente por litro a nivel general. Gasoil: El ajuste base por impuestos será de $16,58 por litro.

Este valor es el “piso” del aumento. A este monto se le debe sumar el traslado que las petroleras suelen realizar mensualmente para compensar la devaluación del peso (el denominado crawling peg) y la variación del precio internacional del barril de crudo. En promedio, se estima que el precio en pizarra subirá un 1,1% en las primeras horas del domingo.

Precios de referencia proyectados en surtidor

Si bien los valores varían según la petrolera y la ubicación geográfica (siendo la Ciudad de Buenos Aires la zona más económica y el interior del país la más costosa), los precios promedio quedarían establecidos de la siguiente forma:

Nafta Súper: Pasaría de un promedio de $1609 a $1627,45 .

Pasaría de un promedio de $1609 a . Gasoil Grado 2: Pasaría de $1658 a $1674,58.

El beneficio de la Patagonia y “zonas frías”

El Decreto 116/2026 mantiene el tratamiento diferencial para la región patagónica y zonas aledañas bajo el régimen de “zona fría”. En estas áreas, el gasoil tendrá un adicional diferencial de $8,059 sobre el impuesto, buscando compensar los mayores costos de logística y calefacción en las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del departamento de Malargüe en Mendoza y el partido de Patagones en Buenos Aires.

Qué esperar para los próximos meses

El cronograma de aumentos no termina en marzo. El Gobierno ya ha dejado establecido que el 1 de abril entrará en vigencia la actualización total de los tributos correspondientes a los periodos pendientes de 2025. Esto sugiere que los conductores deberán afrontar otro ajuste similar o incluso mayor en solo 30 días.