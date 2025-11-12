Nueva oportunidad para reclamar las Becas Progresar Superior: Quiénes pueden hacerlo y hasta cuándo

A pocos días de cerrar el año académico, el Ministerio de Capital Humano anunció una nueva instancia de reclamos para los estudiantes terciarios y universitarios cuyas solicitudes a las Becas Progresar Superior fueron rechazadas en la segunda convocatoria de 2025. Esta medida busca atender casos en los que la denegación se debió a errores administrativos o en la carga de datos, y no a motivos reales de desempeño académico.

Reclamos por rechazos académicos: qué se puede corregir

Desde la Secretaría de Educación detallaron que esta etapa está destinada exclusivamente a quienes recibieron una respuesta negativa por razones académicas. En muchos casos, las inconsistencias surgieron por información mal cargada en la inscripción, como:

Nombre incorrecto de la carrera o institución.

Fallas en la declaración jurada académica.

Problemas en la vinculación con los registros del sistema educativo.

A través de esta nueva instancia, los beneficiarios podrán modificar la información y solicitar una nueva revisión del caso, siempre dentro del plazo establecido.

Fecha límite y forma de presentación del reclamo

El plazo para presentar el reclamo vence el 19 de noviembre, y el trámite se realiza únicamente de forma online a través del sitio oficial de Becas Progresar.

Para acceder, es necesario ingresar con usuario y contraseña de Mi Argentina. Una vez dentro del sistema, se habilita la opción para corregir los datos académicos, guardar los cambios y luego consultar el estado del trámite, que aparecerá con la leyenda en revisión.

Esta será la última oportunidad del año para quienes fueron excluidos del beneficio por errores involuntarios durante la inscripción.

Qué pasa con las inscripciones de 2025

El Ministerio de Capital Humano confirmó que no habrá nuevas inscripciones a Progresar Superior durante 2025. El próximo llamado se realizará recién en 2026, según el calendario previsto por la Secretaría de Educación.

Sin embargo, sigue abierta la línea de Progresar Trabajo, orientada a personas que cursan formación profesional en distintas áreas laborales, cuya inscripción permanecerá disponible hasta fin de mes.

Cómo ingresar al reclamo paso a paso

Para facilitar el proceso, el Ministerio difundió las indicaciones que debés seguir si tu solicitud fue rechazada:

Ingresá al sitio oficial de Becas Progresar .

. Accedé con tu usuario y contraseña de Mi Argentina .

. Seleccioná la opción “Reclamos – Progresar Superior” .

. Corregí los datos académicos y guardá los cambios .

. Consultá periódicamente el estado del trámite.

Esta herramienta fue habilitada para garantizar que ningún estudiante quede fuera del programa por errores administrativos, asegurando una revisión justa de cada solicitud.