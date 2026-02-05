Nueva moratoria de ARBA: ¿Cómo regularizar deudas de patentes e inmobiliario con tasa de interés bonificada?

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un nuevo plan de regularización impositiva destinado a contribuyentes que registren deudas en los principales tributos provinciales. Esta medida, vigente durante febrero de 2026, surge como una respuesta a la necesidad de aliviar la carga fiscal de hogares y PyMEs bonaerenses, permitiendo normalizar la situación ante el fisco con beneficios significativos por pago contado o mediante planes de facilidades.

El esquema busca captar tanto a quienes adeudan cuotas vencidas durante el último año como a aquellos con deudas judicializadas, ofreciendo una ventana de oportunidad antes de que se inicien nuevas acciones de apremio.

Qué impuestos se pueden incluir en la moratoria

El programa de ARBA es amplio y abarca los tributos de mayor impacto en la economía familiar y empresarial:

Impuesto Inmobiliario: Tanto en su versión Urbana (edificado y baldío) como Rural.

Impuesto a los Automotores: Patentes de vehículos radicados en la provincia.

Embarcaciones Deportivas: Deudas por tasas de recreación.

Ingresos Brutos: Solo para aquellos contribuyentes que no estén incluidos en regímenes específicos de fiscalización intensiva.

Quiénes pueden adherirse y cuáles son los beneficios

La moratoria está abierta para personas físicas y jurídicas, con beneficios escalonados según la modalidad de pago elegida. En febrero de 2026, las opciones principales son:

Pago contado: Es la opción más ventajosa. Quienes cancelen el total de la deuda en un solo pago podrán acceder a una quita de hasta el 50% de los intereses resarcitorios y la condonación total de multas no firmes.

Planes de cuotas cortos: Se ofrecen planes de hasta 12 cuotas con una tasa de interés de financiación bonificada. En este caso, la quita de intereses es del 30%.

Planes de largo plazo: Para deudas más abultadas, ARBA permite la financiación en hasta 24 o 36 cuotas. Si bien esta opción no cuenta con descuentos significativos en los intereses, permite al contribuyente evitar embargos y recuperar la condición de "buen cumplimiento" para acceder a bonificaciones futuras.

Cómo realizar el trámite de forma digital

Para evitar traslados y filas en los centros de servicio, el proceso de adhesión es 100% digital a través de la web oficial de ARBA.

El usuario debe ingresar con su CUIT y Clave CIT. Una vez dentro, se debe seleccionar la opción “Gestión de Deuda”. El sistema mostrará automáticamente los períodos impagos y permitirá seleccionar cuáles se desean incluir en la liquidación. Un punto fundamental en este paso es la validación del correo electrónico y el Domicilio Vial Electrónico, requisitos indispensables para formalizar cualquier acuerdo de pago en 2026.

Deudas en instancia judicial y embargos

Para quienes ya cuentan con juicios iniciados por parte de la fiscalía de Estado, la moratoria de febrero ofrece una salida clave: la posibilidad de levantar medidas cautelares y embargos sobre cuentas bancarias. Al adherirse al plan y abonar la primera cuota (o el total), el contribuyente puede solicitar la suspensión de la ejecución, aunque deberá hacerse cargo de los honorarios judiciales y gastos causídicos, los cuales también pueden financiarse en algunos casos.

Impacto en las bonificaciones por buen cumplimiento

Regularizar la situación impositiva este mes permite a los bonaerenses volver a ser elegibles para los descuentos por “buen cumplimiento” y “pago anual” que ARBA aplicará en las próximas emisiones de 2026. Estos beneficios suelen representar un ahorro de hasta el 20% en las boletas de patentes e inmobiliario, por lo que la moratoria funciona como una inversión para reducir los costos fiscales de todo el año.

Se recomienda a los interesados verificar su estado de deuda a la brevedad, ya que los beneficios por quita de intereses podrían reducirse a medida que avance el semestre.