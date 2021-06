FreePaulo: La novia de Paulo Londra habló sobre la actualidad del cantante ¿Qué dijo?

La novia de Paulo Londra brindó una entrevista al canal América y habló sobre la actualidad del cantante de trap, uno de los más famosos de Latinoamérica, pero que desde hace dos años se encuentra alejado de los escenarios por un conflicto legal con su ex productor.

Paulo Londra

Quién es la novia de Paulo Londra

La novia del referente del trap se llama Rocío Moreno es cordobesa y tiene 22 años, conoció a Londra cuando estaban en la secundaria y juntos tienen a Naomi Isabella, una beba que pronto cumplirá 1 año.

Paulo con su novia Rocío y su hija Naomi

Cómo se conocieron Paulo Londra y Rocío Moreno

La novia de Paulo Londra contó que se conocieron en la escuela, en una época donde el cantante no era conocido ni famoso. Al respecto explicó que “En el colegio tampoco éramos compañeros, el iba un año más que yo. Ni siquiera teníamos amigos en común. Nos teníamos de vista nomas. Pero yo me cambio de colegio y dos años después, Paulo me empieza a hablar por Facebook”, explicó Rocío Moreno.

Rocio Moreno y Paulo Londra

“El 1° de mayo de 2015 nos empezamos a hablar y para mi cumpleaños, en julio, nos cruzamos en la zona del Chateau, acá en Córdoba. En realidad, no fue amor a primera vista… La segunda vez que lo vi yo quedé encantada y enamorada. Ahí empezó nuestra aventura y nuestra hermosa historia hasta el día de hoy”, agregó Rocío sobre cómo conoció a Paulo Londra.

Cómo es Paulo Londra según su novia

“Paulo es una persona muy educada, te puedo decir que es una de las cosas que mas me llamó la atención cuando lo conocí”, destacó Rocío, y agregó “Siempre fue muy atento conmigo, y muy divertido. Cuando empezamos a salir él me esperaba en las paradas, iba con el skate y yo no sabía patinar. Nos íbamos a las plazas patinando y nos comíamos cada revolcón. Más allá de pareja y novios, siempre fuimos muy compañeros y amigos; afortunadamente nos llevamos muy bien”, destacó.

Paulo Londra y Rocío Moreno

Cómo es Paulo como padre

“Está muy presente y es muy compañero“, aseguró su novia. “Él cambió el primer pañal, le dio la primera mamadera, hizo que todo esto de la maternidad sea lindo, divertido y más liviano”, explicó Rocío sobre la crianza de su hija Naomi Isabella que pronto cumplirá 1 año de vida.

Paulo con su hija Naomi Isabella

Qué pasó con Paulo Londra: ¿Por qué no saca nuevas canciones?

Desde el año 2019, el cantante Paulo Londra se encuentra envuelto en un conflicto legal con su ex productor Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y el empresario Kristoman (Cristian Salazar), líderes del sello discográfico Big Ligas.

Todo empezó cuando Londra decidió desvincularse de ellos y llevarlos a la Justicia. En su momento, el cantante explicó que: “Me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano mío”, contó el músico de trap.

Desde ese entonces, y hasta que el conflicto pueda ser resuelto por la justicia, Paulo Londra no puede sacar nuevas canciones y volver a los escenarios.

Con el fin de acelerar el proceso judicial a favor de Londra, recientemente el hashtag #FreePaulo se volvió tendencia en las redes sociales, el artista recibió el apoyo de sus millones de seguidores y cientos de músicos de todo Latinoamérica.