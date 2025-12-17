Noche de los Shoppings 2025: cuándo es, qué centros participan y qué descuentos habrá

Denisse Helman
En la previa de la Navidad, los centros comerciales se preparan para una de las jornadas más esperadas del calendario comercial. Con horarios extendidos, promociones especiales y propuestas pensadas para toda la familia, el evento busca facilitar las compras de último momento y sumar experiencias recreativas en distintos puntos del país.

Cuándo es la Noche de los Shoppings 2025

La Noche de los Shoppings se realizará el 23 de diciembre en todo el país. Ese día, los centros comerciales adheridos extenderán su horario de atención hasta las 4 de la madrugada, con descuentos que pueden llegar hasta el 50%, además de beneficios bancarios y cuotas sin interés.

El evento se desarrollará en 15 shoppings administrados por el Grupo IRSA, tanto en el AMBA como en el interior del país.

Qué centros comerciales participan

Entre los shoppings que formarán parte de la jornada se encuentran:

  • Abasto Shopping
  • Alto Palermo
  • Alcorta Shopping
  • Alto Avellaneda
  • Alto Rosario
  • Dot Baires Shopping
  • Patio Bullrich
  • Distrito Arcos
  • Soleil Premium Outlet
  • Córdoba Shopping
  • Mendoza Shopping
  • Alto Comahue
  • Alto Noa
  • Ribera Shopping

Cada centro contará con promociones y actividades propias, que pueden variar según la ubicación.

Descuentos bancarios y promociones destacadas

Durante la Noche de los Shoppings y los días previos, se podrán aprovechar rebajas especiales y financiación con distintos medios de pago.

  • Banco Galicia: 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés; 30% para clientes Éminent.
  • Banco Macro: 20% de ahorro sin tope y hasta 12 cuotas sin interés.
  • Banco Provincia: 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en shoppings del AMBA.
  • ICBC: descuentos del 10% al 40% y hasta 6 cuotas sin interés.
  • Naranja X: 30% de ahorro con Plan Z y hasta 3 cuotas sin interés.
  • Santander: hasta 30% de descuento y 9 cuotas sin interés según el segmento.
  • MODO: 10% adicional a promociones bancarias y 20% en fechas puntuales.

Las condiciones y topes de reintegro dependen de cada entidad y promoción vigente.

Actividades especiales por las Fiestas

Además de los descuentos, la Noche de los Shoppings incluirá propuestas recreativas y espectáculos gratuitos, pensados para grandes y chicos.

  • Shows en vivo y DJs.
  • Fotos con Papá Noel.
  • Talleres infantiles y espacios creativos.
  • Juegos, sorteos y premios especiales.

Algunos centros comerciales también ofrecerán eventos exclusivos, como shows musicales, experiencias tecnológicas, actividades con influencers y espacios gastronómicos con promociones nocturnas.

