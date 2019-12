Para muchos, la Navidad suele ser la ocasión perfecta para reunirse con todos los familiares, que quizás no ve muy seguido, y disfrutar de una rica cena. Sin embargo, hay muchas personas que se acerca esta época y sufren, dado que no tienen con quién pasar las Fiestas.

Esa es la situación de una abuela que vive sóla en Oklahoma y, para no pasar una navidad más en soledad, decidió publicar un anuncio en un sitio de clasificados, con el título: ¿Alguien necesita una abuela para Navidad?

En el detalle del anuncio añadió "No tengo a nadie y realmente me gustaría ser parte de una familia. Puedo cocinar y cocinaré la cena. ¡Llevaré comida y regalos para los niños! No tengo a nadie y me duele mucho. Déjame ser parte de tu familia”, decía la publicación.

Un usuario subió la publicación en las redes sociales e inmediatamente se hizo viral, finalmente la abuela habría encontrado una familia para pasar la Navidad. Quienes contaron que la mujer "es una persona muy amorosa y dulce", agregaron que prefiere mantener en privado su identidad y sólo mencionó su nombre de pila: Carrie.