No podrán recuperar los mensajes borrados de Spagnuolo, confirman peritos en la causa

Los mensajes eliminados del teléfono de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, no podrán ser recuperados, según los peritos de la DATIP. Esta revelación se produce en el marco de la investigación por un presunto esquema de coimas en la agencia, que actualmente está bajo la supervisión del fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

Detalles de la investigación sobre el exfuncionario

Diego Spagnuolo, quien se desempeñó como abogado del presidente Javier Milei, entregó dos celulares a las autoridades. En uno de ellos se confirmó la eliminación de mensajes, que incluían intercambios con el propio Milei y su hermana, Karina Milei.

Los especialistas que trabajan en el caso indicaron que “no podrán ser recuperados por la manera en que se borraron”, lo que complica aún más la situación del exfuncionario. La investigación sigue en curso, y el secreto de sumario se mantendrá vigente durante al menos diez días hábiles.

Análisis de dispositivos relacionados con la empresa Suizo Argentina

Los peritos también comenzarán a examinar los teléfonos de los accionistas de Suizo Argentina, Eduardo y Jonathan Kovalivker, quienes están vinculados a la causa. Sin embargo, el teléfono de Emmanuel Kovalivker no ha podido ser analizado porque el dispositivo, de última generación, no puede ser desbloqueado sin la clave proporcionada por el imputado.

En el allanamiento a la vivienda de Spagnuolo en Pilar, se incautó otro celular, aunque este no contenía información relevante debido a que estaba en desuso.

Desafíos legales y defensas en el caso

La defensa de los Kovalivker, encabezada por el abogado Martín Magram, ha presentado planteamientos de nulidad que deberán ser resueltos por el juez Casanello. El avance de esta causa puede depender de la recuperación de información relevante de los dispositivos involucrados.

Los procedimientos en este caso continúan, y las autoridades investigadoras mantienen un seguimiento exhaustivo de todos los elementos presentados hasta el momento.