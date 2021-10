“No me puedo hacer cargo”: con una carta abandonaron a una anciana en la puerta de una clínica

Mediante una carta en la que detallaban que “no podían hacerse cargo”, abandonaron a una anciana de 83 años en la puerta de una clínica. La mujer estaba deshidratada, desnutrida y lastimada.

La mujer, identificada como Ursulina, oriunda de la ciudad sanjuanina de Jáchal apareció el miércoles por la noche en la puerta de la clínica Santa Clara de San Juan con una remera naranja y un pantalón azul, sin documentos y con una carta escrita por su familia.

“Con mucho dolor pero no me puedo hacer cargo de Ursulina. Nadie del PAMI me ayuda para cuidarla ni con el alimento. Ya no doy mas. Estos son los papeles para internarla en el geriátrico. Lo siento. Ella legalmente no tiene familia, ni donde vivir”, decía la nota.

“Ella no puede hablar, pero tenía en las manos una bolsita en la que había estudios y una nota escrita a mano en la que alguien explicó que la dejaban en nuestra clínica porque no la podían seguir cuidando”, explicó el coordinador del centro de salud, Carlos Fiorentino.

“La señora será trasladada a la Residencia para Personas Mayores ‘Hogar Eva Duarte de Perón’, donde contará con la atención y un trabajo articulado e integral en pos de una mejor calidad de vida”, explicaron las autoridades.