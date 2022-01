No le arregló el celular por tener una foto con Cristina Kirchner de fondo de pantalla

Una persona denunció que no le arreglaron el celular porque tenía una foto con Cristina Kirchner de fondo de pantalla. El empleado del local que se negó a repararlo terminó despedido.

“Resulta que mi celular presentó una falla y la persona que me atendió no solo no cuidó la privacidad de un cliente, sino que pensó que jamás iba a llegarme su tweet y su respuesta fue: es mi opinión. Pero… la idea era arreglar el celu. Esto sucedió en Cabildo y Blanco Encalada”, publicó el cliente, y denunciante, en su cuenta de Twitter.

Esto sucedió en Cabildo y Blanco Encalada pic.twitter.com/NHcx75shFX — Agustin (@AgusOca2020) January 13, 2022

Agustín reveló redes sociales el insólito motivo por el que un empleado de un local del barrio porteño de Belgrano se negó a arreglarle el teléfono. Resulta que el ahora desempleado publicó el absurdo motivo de no reparar el celular porque tenía una foto de fondo de pantalla con Cristina Kirchner.

Según su relato, al encender el aparato se encontró con la imagen y decidió no trabajar porque el propietario del iPhone era “kirchnerista”. La empresa que se dedica a la reparación de los teléfonos decidió despedirlo por hacer “mala imagen” de la compañía.