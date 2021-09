Nicolás Trotta: “Pensar que por lo que se haga en 50 días la sociedad votará de una manera distinta es subestimar a la gente”

Tras el resultado de las PASO se produjeron varios enfrentamientos y cambios dentro del oficialismo. En ese sentido, muchos de los ministros presentaron su renuncia, las cuales algunas fueron aceptadas y otras no, y aunque no fue el caso de Nicolás Trotta, fue despedido por el Gobierno.

Días después, Trotta decidió hablar al respecto y señaló que no guarda rencores por su salida del Ejecutivo y dijo: “Pensar que por lo que se haga en 50 días la sociedad votará de una manera distinta es subestimar a la gente”.

Nicolás Trotta, exministro de Educación

También hizo mención al cierre de las escuelas durante la pandemia y las preguntas en torno a la presencialidad. El exfuncionario destacó que el impacto de la pandemia “cambio radicalmente la agenda” que el Gobierno había asumido a partir del 2019.

“He tenido algunas diferencias con el Presidente por la presencialidad en las escuelas. Él tenía una agenda de mucha preocupación en lo que iba a ser el impacto de la segunda ola y nosotros planteábamos un cierre parcial, no total”, explicó.

El después de su salida del Gobierno

Nicolás Trotta fue despedido de su puesto en el gabinete luego de la derrota en las PASO: “El que define en todo momento su gabinete es el Presidente, todos los cambios los hace él”, señaló. Mas allá de no haber presentado su renuncia, aún así perdieron su cargo y dijo que “no le jodió” su salida, pero deben “poner en valor lo que se hizo y lo que faltó”.

Nicolás Trotta junto a Alberto Fernández

Desde que dejó su puesto no ha hablado con Alberto Fernández y hoy, ya sin cargo público, está buscando trabajo. “No he hablado con el Presidente, no se dio la oportunidad. Lo que creo en ese sentido, y por lo menos lo que yo planteo, es que nunca dejamos de dar las explicaciones de decisiones muy difíciles, muy complejas”, dijo Trotta.

“En todo momento he planteado lo que nosotros considerábamos que era el desafío que tenía que transitar nuestro Gobierno en el campo educativo. Yo tengo un agradecimiento de cara a nuestro Gobierno en uno de los ejes que para nosotros era central: reconfigurar los procesos de inversión en la agenda educativa”.

A pocas semanas de las elecciones generales y con el resultado de las Primarias en mano, reconoció que no lograron cumplir con los objetivos. “La sociedad tenía depositada en nuestro Gobierno una expectativa que no se dio en la realidad, en términos objetivos no se cumplió. Si nosotros hoy analizamos la calidad de vida de los argentinos con la calidad de vida en enero de 2020 estamos peor. ¿Por qué? No podemos sacar del contexto que el mundo está peor”, advirtió, en referencia a los impactos de la pandemia por coronavirus.