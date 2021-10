Nicolás Kreplak: “Es muy probable que no tengamos que volver a una situación de restricción”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, descartó que puedan haber actividades con restricciones el próximo año, a pesar el aumento de casos de la variante Delta en las últimas semanas.

“Es muy probable que no tengamos que volver a una situación de restricción, no creo que las restricciones sean necesarias”, indicó el funcionario provincial; y agregó: “No hablamos de una tercera ola, en Provincia los casos aumentan en un distrito, luego bajan y aumentan en otro lado, no se sostienen focos de contagio comunitarios”.

“Con el nivel de vacunación que tenemos podemos seguir abriendo actividades. Lo que todos analizamos es que aún con aumento de los casos no pareciera que fuéramos a tener de vuelta una situación grande de puesta en riesgo del sistema de salud como en la primera y en la segunda ola“, expresó Nicolás Kreplak en una entrevista radial.