Netflix: películas y series más recomendadas y vistas de la semana

En esta oportunidad repasamos, las 10 películas y series más vistas y recomendadas en Netflix en los últimos días. Si bien algunas ya no son estrenos, ni del año corriente, siguen siendo las mas disputadas por los fanáticos.

Mentiras peligrosas



Una cuidadora en bancarrota inesperadamente hereda los bienes de un anciano, pero su recién adquirida riqueza esconde secretos y engaño. Eso los pondrá en peligro y, para sobrevivir, tendrán que cuestionar los motivos de todos los que los rodean, incluso de las personas que más aman. Una película protagonizada por Camila Mendes y Jessie T. Usher, se encuentra en el podio de la lista de esta semana.

Misión de rescate



La misión de Chris Hemsworth, un aguerrido mercenario en la India, se convierte en una introspectiva carrera de supervivencia cuando lo envían a Bengladés a rescatar al hijo de un importante narcotraficante.

Si supieras



Ellie Chu, la introvertida estudiante que acepta escribir una carta de amor para un atleta, Paul, quién quiere conquistar a la bella Aster, no esperaba enamorarse de la misma persona. La cinta es protagonizada por Leah Lewis, una joven actriz que fue adoptada de un orfanato en China.

Pasante de moda



Anne Hathaway es Jules, CEO de una compañía que vende ropa a medida por internet y decidió lanzar un programa para emplear a adultos mayores. De Niro interpreta a Ben, un hombre de 70 años, jubilado, que busca salir del aburrimiento propio de retiro y se encuentra con un anuncio para ser pasante en About the Fit.

Poco ortodoxa



Está basada en el libro autobiográfico de Deborah Feldman, titulado 'Unorthodox: the scandalous rejection of my hasidic roots'.Retrata la historia de una jóven de 19 años, criada en el jasidismo, agobiada por un matrimonio convenido. Huye de Brooklyn a Berlín, donde un grupo de músicos la hace sentirse en casa, hasta que la alcanza su pasado. Todo, ambientado en una Nueva York y una Berlín pre coronavirus.

A tres metros sobre el cielo



Dos jóvenes adultos de mundos muy distintos se enamoran durante un verano en un pueblo de la costa del Adriático, en Italia. Ale es un Don Juan, antiguo campeón de motos, rebelde y dispuesto a retomar las riendas de su vida. Ella, en cambio, sueña con alejarse de ese pueblo, cansada de su familia. Inspirada en los libros de Federico Moccia.

Jugando con fuego



En las costas del paraíso, un grupo de solteros sexis tendrán que convivir juntos y tratar de establecer vínculos afectivos sin llegar a besarse ni mantener relaciones sexuales, pues si lo hacen, se les irá descontando a modo de infracción los USD 100.000 de premio. ¿Se portarán bien o caerán en la tentación?

Yo nunca



La comedia dramática creada por Mindy Kaling y Lang Fisher interpreta a Devi, una adolescente norteamericana de origen indio que a pesar de conseguir muy buenas notas tiene problemas para socializar. La ficción pretende mostrar otra cara de los estudiantes aplicados.

Toy Boy



Después de pasar siete años en una cárcel de Málaga, un estríper consigue salir en libertad condicional, tras esclarecer un crimen nunca esclarecido del esposo de su amante ( Cristina Castaño ). El triángulo se completa con la abogada encargada de la defensa del muchacho, protagonizada por María Pedraza.

Vacaciones



En esta nueva versión de Vacaciones, Rusty, el hijo de Clark Griswold, intenta volver a conectar con su familia durante un viaje desastroso a un parque de atracciones de los Estados Unidos. Ed Helms y Christina Applegate encabezan el reparto.

