Nene de 11 años murió atropellado al intentar cruzar la autopista Buenos Aires-La Plata

Un niño de 11 años falleció este sábado al mediodía tras ser atropellado en la autopista Buenos Aires–La Plata, en el kilómetro 18 del partido de Quilmes. El trágico incidente ocurrió cuando el menor intentaba cruzar la vía.

Detalles del Accidente en la Autopista

Según las primeras informaciones, el niño fue embestido por un Volkswagen Up gris que se trasladaba hacia La Plata. La familia y los vecinos del lugar intervinieron de inmediato, realizando un corte total en ambos sentidos de la autovía, lo que generó importantes demoras en la circulación. Un vocero presente en la escena confirmó que “el chiquito perdió la vida en el lugar”.

Acciones Posteriores al Siniestro

El conductor del vehículo, un joven de 25 años, se retiró del lugar tras el impacto. Fue detenido minutos después por la policía en la bajada de Bernal, en la calle Espora, cerca del kilómetro 17. Los agentes lo llevaron rápidamente a la comisaría correspondiente.

En la escena del accidente, personal de AUBASA y tránsito trabajaron para restablecer el orden y asegurar el área del siniestro, provocando la interrupción del tráfico en ambas direcciones de la autopista.

Investigación Judicial en Curso

La investigación está bajo la responsabilidad de la Unidad Funcional de Instrucción N°22 de Quilmes, que ha calificado el caso como “homicidio culposo”. Se están llevando a cabo las pericias necesarias para determinar las circunstancias del accidente.