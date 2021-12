Navidad y Fin de Año: ¿Qué días son feriados??

El año está llegando a su fin y comienzan a prepararse las festividades de Navidad y Fin de Año, y en el medio surge una pregunta: ¿Cuándo es feriado?.

Este año, el último feriado es el 25 de Diciembre por Navidad, pero como cae sábado, no conformará un fin de semana largo pero si será u muy útil para todos los empleados que trabajan los fines de semana. Con él se completará el calendario de 18 feriados previstos para el 2021.

La siguiente semana tendrá también un feriado, pero ya se trata de otro mes y otro año. El Sábado 1° de enero de 2022, feriado por Año Nuevo

Vale recordar que durante el próximo año hay previstos 17 días festivos, según lo establecido por el decreto 789, firmado por el presidente Alberto Fernández, publicado en el Boletín Oficia el pasado 16 de noviembre.

¿24 y 31 de diciembre son feriados?

En Argentina, el viernes 24 de diciembre no es feriado y tampoco es un día no laborable, de tal forma que la asistencia a los puntos de trabajo no se verán afectados. Sin embargo el Gobierno nacional suele decretar por medio del Boletín Oficial el asueto para la administración pública.

El viernes 31 de diciembre tampoco es feriado. Puede suceder que el Gobierno puede decretar feriado para la administración pública por ser el último día del año.. En cambio, el sábado 1 de enero de 2022 sí es feriado por Año Nuevo.