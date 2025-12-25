Navidad con alivio térmico en la provincia de Buenos Aires tras días de calor extremo

Tras varios días marcados por un intenso calor en la previa de Nochebuena, la Navidad llegó con un respiro para gran parte de la provincia de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias durante este jueves 25, y las condiciones se mantendrán estables.

Durante la jornada, el cielo se presentará mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 30 grados, acompañadas por viento del sector sudeste, que irá rotando al noreste con el correr de las horas.

Viernes caluroso pero sin lluvias

Para este viernes, el SMN tampoco prevé precipitaciones en territorio bonaerense. La temperatura mínima será de 22 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 34 grados. El viento del norte ganará protagonismo hacia la noche, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Vuelven las lluvias el sábado

El sábado marcará un cambio en el tiempo: se esperan chaparrones durante la madrugada y la mañana, aunque luego las condiciones mejorarán progresivamente. Las marcas térmicas rondarán una mínima de 23 grados y una máxima de 33 grados.

De esta manera, la Navidad transcurre con tiempo estable en la provincia de Buenos Aires, mientras que el fin de semana traerá nuevamente la chance de lluvias, aunque sin descenso marcado de temperatura.