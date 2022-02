Nahuel Pennisi fue papá por segunda vez, así fue el conmovedor encuentro con su beba

El 2022 recibió muy bien al artista, Nahuel Pennisi. Logró convertirse en el primer artista en lograr en el mismo año la doble consagración en el Festival de Jesús María y Cosquín. Y hoy, el joven de 31 años fue padre por segunda vez.

El artista subió el motivo video del encuentro con su hija Alma a su cuenta de instagram.

En su cuenta de instagram el cantante compartió dos videos junto a la descripción: “¡Gracias a Dios y a la Vida por bendecirme tanto!”.

En el primer video se lo ve relatando los detalles sobre el nacimiento de su hija “Alma” y en el segundo muestra el gran encuentro. “Hoy es un día muy especial para mi. En este mes, me pasaron tantas cosas que no puedo creer”, expresó Nahuel. Y agregó: “Primero, la consagración en Jesus María, anoche la emoción tan grande de la consagración en Cosquín y hoy, lo más importante. Llegué de Cosquín y nació mi hija Alma… me estuvo esperando y hoy está con nosotros, así que estoy muy emocionado y agradecido a cada uno por su amor y por este momento que me hacen vivir. Así que viva la música y la familia”.

“Almita, mi vida, estás en este mundo, mi amor, estás con papá”, se lo escucha conmovido en el video junto a su hija recién nacida. Pennisi ya había sido papá por primera vez en 2019 cuando tuvo a Mateo junto a su novia y mánager, Mayra Deleo.

“Ser padre es algo único, un hijo es un pedacito de uno, lo tomo como algo muy emocionante. Necesita que le demos el ciento por ciento de nuestra energía, de nuestra vida, pero al mismo tiempo nos enseña incluso más de lo que nosotros podemos enseñarle a él. Mateo ya está caminando, hablando un montón, descubriendo el mundo de una forma impresionante. Es un divino total, nos hace muy felices” dijo unos meses después en diálogo con infobae.