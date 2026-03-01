Nahuel Gallo fue liberado tras estar secuestrado 450 días por el régimen chavista en Venezuela

Este domingo 1 de marzo de 2026, la noticia que miles de argentinos esperaban finalmente se hizo realidad: el gendarme Nahuel Agustín Gallo fue liberado por las autoridades de Venezuela. Tras pasar 450 días detenido en condiciones de aislamiento y denuncias de desaparición forzada, el cabo primero de la Gendarmería Nacional ya se encuentra en un vuelo de regreso para reencontrarse con su familia.

La liberación del efectivo argentino se produce en un contexto político clave en el país caribeño. Nahuel Gallo, quien había viajado a Venezuela a fines de 2024 para visitar a su esposa e hijo, se convirtió involuntariamente en el centro de una disputa diplomática internacional que hoy llega a su fin con su salida de la cárcel de El Rodeo I.

Gestión de la AFA y el rol clave del fútbol en la liberación

Sorpresivamente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo un papel determinante en el tramo final del conflicto. Según trascendió en las últimas horas, la liberación fue facilitada por una “gestión humanitaria” articulada entre la dirigencia del fútbol argentino y sus pares venezolanos.

La mediación permitió que el gendarme fuera incluido en los listados de beneficios procesales recientes. Fuentes cercanas a la delegación confirmaron que Gallo viaja en una aeronave junto a directivos que se encontraban en Caracas por compromisos institucionales, lo que aceleró los tiempos logísticos de su salida del país.

Cronología de una detención que conmocionó a la Argentina

Para entender la magnitud de este hecho, es necesario repasar los hitos de un caso que mantuvo en vilo a la Cancillería argentina y a organismos de derechos humanos durante más de un año:

8 de diciembre de 2024: Nahuel Gallo es interceptado en un paso fronterizo. Su último mensaje a su familia fue: “Me están llevando” .

Nahuel Gallo es interceptado en un paso fronterizo. Su último mensaje a su familia fue: . Diciembre 2024 – Febrero 2025: El gendarme permanece en situación de desaparición forzada durante semanas, sin contacto con abogados.

El gendarme permanece en situación de durante semanas, sin contacto con abogados. Año 2025: Argentina eleva el reclamo ante la Corte Penal Internacional (CPI) . Se confirma que Gallo está alojado en condiciones precarias.

Argentina eleva el reclamo ante la . Se confirma que Gallo está alojado en condiciones precarias. Febrero 2026: El gendarme inicia una huelga de hambre para exigir su libertad ante la falta de pruebas en su contra.

El gendarme inicia una para exigir su libertad ante la falta de pruebas en su contra. 1 de marzo de 2026: Se confirma oficialmente su excarcelación y expulsión hacia territorio argentino.

Estado de salud y detalles del operativo de regreso

A pesar del prolongado encierro, los primeros reportes médicos indican que Nahuel Gallo se encuentra estable, aunque presenta una marcada pérdida de peso producto de la reciente huelga de hambre. Su madre, Griselda, quien lideró incansablemente las marchas en Argentina, expresó su alivio: “Es el milagro que pedimos cada noche”.

El Gobierno argentino, a través de un comunicado, celebró la noticia resaltando la presión internacional y el trabajo conjunto con ONGs como Foro Penal, fundamentales para mantener visibilizado el caso durante los 15 meses de cautiverio.

Dato clave Detalle del caso Tiempo de detención Aproximadamente 450 días. Centro de reclusión Cárcel de El Rodeo I (Caracas). Cargos imputados Conspiración (nunca probada). Destino final Ezeiza, Buenos Aires.

Fin de una crisis de alto impacto para la Gendarmería

La liberación de Gallo representa el cierre de uno de los capítulos más tensos en la historia reciente de la Gendarmería Nacional con un efectivo en el extranjero. El caso fue utilizado como estandarte en los reclamos por la vigencia de los derechos civiles en la región.

Se espera que el cabo primero arribe al país en las próximas horas, donde será recibido por sus familiares directos y posteriormente sometido a estudios clínicos de alta complejidad en el Hospital Churruca o centros militares, para garantizar su plena recuperación tras el calvario vivido en Venezuela.