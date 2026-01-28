Muy buena noticia: El joven de Gral. Belgrano consiguió la medicación para enfrentar su enfermedad

Francisco Díaz
GRACIAS

En una noticia que trae alivio y esperanza, se confirmó que Santiago, el adolescente de 14 años de la ciudad de General Belgrano, logró acceder a la costosa medicación Epcoritamab, fundamental para continuar su lucha contra la enfermedad que atraviesa.

La confirmación llegó en las últimas horas y fue recibida con profunda emoción por su familia, que atravesó días de enorme angustia mientras impulsaba un pedido desesperado de ayuda para poder reunir el medicamento a tiempo.

Desde el entorno familiar expresaron un agradecimiento sincero y profundo a todas las personas que compartieron, difundieron y acompañaron el pedido solidario. La rápida respuesta de la comunidad y la difusión masiva fueron claves para alcanzar este objetivo tan importante.

La historia de Santiago volvió a demostrar el enorme poder de la solidaridad y el compromiso colectivo cuando más se necesita. Hoy, General Belgrano y toda la región celebran esta noticia que renueva la esperanza.

