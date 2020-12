Murió un bebé que estuvo internado en La Plata durante más de un año, tras ser abusado por su padrastro

Lucas Tahiel Quirós murió luego de pasar un año y un mes internado en el Hospital de Niños de La Plata. Se trata del bebé que estaba en grave estado después de haber sido abusado y golpeado por su padrastro.

El nene de 2 años falleció en el centro de salud platense, donde permanecía en terapia intensiva por las graves lesiones sufridas. El ataque sucedió a principios de noviembre de 2019 en Alejandro Korn, partido de San Vicente, cuando Rubén Oscar Pérez se quedó solo con sus tres hijastros y comenzó golpear al chiquito hasta dejarlo inconsciente en una habitación.

La mamá del niño contó que todo pasó cuando salió de la casa en búsqueda de madera para cocinar para para la cena: cuando regresó vio que el nene estaba tirado en su cuarto. “Cuando lo vi al nene me quise morir porque lo vi muerto, cuando llegué Oscar me dijo que no respiraba. En ese momento tiré las maderas al patio y me fui a la pieza donde lo encontré frío porque le había agarrado un ataque al corazón”, relató.

Y agregó: “Le pedí que vaya a buscar ayuda a un vecino que nos llevó a un hospital de la zona. Durante el viaje me decía en voz baja que no diga que fue él sino la niñera y me amenazó que no diga nada porque las otras dos nenas estaban con su familia, que dicen que son más peligrosos que él”.

Una vez que llegaron al Hospital de Guernica Dra. Cecilia Grierson, los médicos le confirmaron a la mujer que su hijo había sido abusado y golpeado. Por el estado delicado de su salud los profesionales decidieron trasladarlo al Hospital de Niños de La Plata. “Esa noche fuimos a Guernica y cuando entró se hizo el padrastro preocupado y lo puso él mismo en la camilla. Justo cuando salieron los médicos con la Policía él ya no estaba y desde ese momento desapareció”, agregó la madre de Lucas.

En principio Pérez fue imputado por el delito de “tentativa de homicidio y presunto abuso sexual”.

Pero su situación se agravó con el fallecimiento del pequeño y en las próximas horas se cambiará la carátula de la causa, que es investigada por la fiscal de San Vicente, Karina Guyot, mientras que también interviene el Juzgado de Garantías 8 de Cañuelas, a cargo del magistrado Martín Rizzo.