Murió Marta Fort, la mamá de Ricardo Fort

En la tarde de este lunes 5 de julio murió Marta Fort a los 86 años, la madre del recordado Ricardo “Ricky” Fort. Según se dio a conocer, Marta se encontraba internada hacía 2 años a causa de un ACV. Como es costumbre en su familia, sus restos serán llevados al cementerio del Memorial en Pilar junto con su hijo.

Sobre Marta Fort

El verdadero nombre de la mamá de Ricardo Fort era Marta Campa, se había casado con Carlos Fort, el heredero de la reconocida fábrica de chocolates FelFort y tuvieron tres hijos, Jorge, Eduardo y Ricardo.

Marta Fort

¿De qué murió Marta Fort?

Las causas de su muerte están relacionadas a su edad: “Ella tenía marcapasos ya hace varios años y tuvo un paro cardíaco del que no pudo salir“, contaron cercanos a su familia.

Marta y su relación con Ricardo Fort

Marta tenía gran pasión por la música y fue de ella de quien Ricardo heredó su amor por lo artístico. “Hablaba seguido conmigo, porque todo el tiempo era: ‘Mamá, necesito esto; mamá, necesito aquello’. Yo lo amaba como era, la gente en este país lo amaba, he perdido lo más importante de mi vida. Estoy muy dolida y muy angustiada. Él era un genio, su forma de crear…”.

La madre de “el Comandante” siempre compartía su fórmula de vida: “El secreto es que cuando vos caminás por el mundo y la gente te dice cosas, no hay que absorber la negación de los demás, las malas ondas no van. No podemos vivir de la negación del pasado porque no nos deja vivir el futuro y el presente”.

“Mamá, cortaste toda la looz”

Ricardo tenía el sueño de ser famoso y ser reconocido por la gente, es por eso que armó su propio reality en el que se madre tenía gran protagonismo.

“Mamá, sacá la mano de ahí, carajo. Acabás de cortar la electricidad, sacá tucu tucu chillo, te podés quedar electrificada, loca. Cortaste toda la luz”, fue el video más viral del chocolatero y su madre, allí se lo escucha gritar a Ricardo mientras su mamá intenta sacar un pan de la tostadora.