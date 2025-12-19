Murió la leyenda Greg Biffle junto a su familia en trágico accidente aéreo

Eric Olivera
Murió la leyenda Greg Biffle junto a su familia en trágico accidente aéreo

En un trágico accidente aéreo, el reconocido piloto de NASCAR Greg Biffle perdió la vida a los 56 años, días antes de cumplir 57. Su carrera en la competencia automovilística lo posicionó como uno de los 75 mejores pilotos de la historia del campeonato, reconocimiento que recibió en 2023. Biffle había dejado una huella significativa en el deporte y en actividades humanitarias a lo largo de su vida.

En su carrera, Biffle no solo se destacó como piloto. Un año después de su debut, participó en labores de rescate aéreo en Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene, uno de los más devastadores en la historia reciente de Estados Unidos.

La organización del campeonato NASCAR manifestó su profundo pesar a través de un comunicado: “La familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Greg Biffle, quien fue uno de nuestros 75 mejores pilotos y se hizo conocido por su incansable trabajo humanitario posterior a su carrera. Extendemos nuestro más sentido pésame”.

Las primeras informaciones sobre el accidente indicaron que no se conocía la identidad de todas las personas a bordo. Sin embargo, el medio especializado Motorsport confirmó que Biffle viajaba junto a su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder. Garret Mitchell, amigo cercano del piloto, utilizó su cuenta de Facebook para compartir la trágica noticia: “Iban de camino a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Siento mucho compartir esto”, expresó.

Cómo se conoció la noticia de la muerte de la gloria del NASCAR

La tragedia fue confirmada por el amigo Garret Mitchell, quien reveló los detalles del viaje. La conmoción en la comunidad del deporte es palpable, dado el impacto significativo de Biffle tanto en la pista como fuera de ella. Su legado y su compromiso humanitario dejarán una marca imborrable.

