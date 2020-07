Murió Juan Ramón: tenía 80 años y padecía una pulmonía

A los 80 años, murió el cantante Juan Ramón. La noticia fue confirmada por su esposa Isabel y en las redes sociales sus fanáticos lamentaron su fallecimiento. El artista padecía de una pulmonía, sumado a una gastritis crónica que afectaba a su estado de salud que lo mostraba muy debilitado.

Pese a ser conocido como Juan “Corazón” Ramón, su verdadero nombre era Ellery Guy Rech, nacido el 13 de enero de 1940 en la localidad santafesina de Cañada de Gómez.

Temas como “Tabaco y ron”, “Cariñito” y “Suena el teléfono”, lo catapultaron a la fama a finales de los años 80 y sus canciones también recibieron muchísimas versiones por parte de artistas de las nuevas generaciones.

La noticia fue informada por su esposa Isabel, por intermedio del periodista Lío Pecoraro quien hizo público el deceso en su cuenta de Twitter.

“Lamentablemente falleció Juan Corazón Ramón de pulmonía. Sufría una gastritis crónica, estaba muy debilitado, deshidratado. Venía con problemas hace mucho tiempo. Gran ícono de la canción y muy querido por colegas y por el público. Me lo confirmó Isabel, su esposa. Q.E.P.D.”, expresaba el tuit.

Tiempo atrás, Juan Ramón relató la historia sobre cómo conoció a su esposa Isabel, quien lo acompañaría hasta el lecho de su muerte.

“En un momento dado dejé de cantar y me fui a Perú, donde conocí a mi esposa. Dije que no iba a regresar más a la Argentina, pero un día me senté en una plaza y había una iglesia enfrente. Yo sabía que tarde o temprano iba a volver a mi país. Y fue en ese recogimiento, enfrente a la casa de Dios, donde una voz me dijo que ‘tarde o temprano, el público está‘. Y un día me lo encontré al productor Mario Kaminsky y me ofreció volver a la Argentina. Lo hice y, hasta hoy, como me dijo esa voz, ‘el público está conmigo’”, contó.