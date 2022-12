Murió la querida actriz Haydée Padilla, conocida por su personaje "La Chona" y su trabajo en cine, teatro y TV

Haydée Padilla, la querida artista que brilló en cine, teatro, radio y televisión, murió hoy en la ciudad de Mar del Plata. Tenía 87 años. La noticia la dio a conocer la Asociación Argentina de Actores.

Una carrera impecable

Haydée nació el 15 de noviembre de 1936 en Buenos Aires y comenzó a estudiar teatro junto a Onofre Lovero en "Los Independientes", un grupo que buscaba renovar el ambiente artístico.

La propia actriz reconoció: "Hacíamos de todo: estudiábamos, entrenábamos, estábamos en la boletería. Ése era el espíritu del teatro independiente, una disciplina muy férrea".

La gran popularidad la obtuvo a través de "La Chona", una mujer que estaba casada con "El Hétor" (sic), un camionero. Haydée reveló: "La Chona era un yo auxiliar, tomado del modelo de las señoras de Lanús (que lo digo con todo amor); personas que no habían ido nunca al teatro y hablaban de lo cotidiano con una brutalidad enternecedora".

La actriz remarcó: "Lo bueno y lo malo, lo tierno y lo bruto. La Chona es todo eso".

El gran éxito

Más allá de "La Chona", Hadydée mostró su talento en telenovelas como "Piel naranja" y unitarios de alta calidad como "Nosotros y los miedos".

En cine trabajó en clásicos como "El arreglo" y "Tiempo de revancha", donde conoció a Federico Luppi, quien se convertiría en su pareja.

Una historia de la violencia

Padilla reveló que ser pareja de Luppi, todo un galán de la época, se transformó en un calvario para ella, especialmente porque nadie escuchaba sus denuncias.

"Tenía mucho éxito el machismo en ese momento y a mí no me creía nadie y me hago responsable: alguna parte de mí aceptaba el sometimiento", reconoció la actriz sobre los maltratos y golpes que sufrió durante años del actor.