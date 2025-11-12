Murió Dylan, el perro del ex Presidente Alberto Fernández

El ex presidente Alberto Fernández anunció la muerte de su perro Dylan, quien lo acompañó durante sus cuatro años de gestión al frente del Gobierno nacional y que se había convertido en una figura muy querida por el público.

El can, de raza collie, falleció luego de varios meses de problemas de salud. Vivía junto al ex mandatario en el barrio porteño de Puerto Madero, donde solía ser visto acompañado por su paseador. En el último tiempo, vecinos habían notado que Dylan se encontraba visiblemente desmejorado y con dificultades para caminar.

El ex jefe de Estado compartió su despedida en redes sociales con un sentido mensaje: “Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, escribió en su cuenta de Instagram.