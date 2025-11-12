Murió Dylan, el perro del ex Presidente Alberto Fernández

Francisco Díaz
dylan

El ex presidente Alberto Fernández anunció la muerte de su perro Dylan, quien lo acompañó durante sus cuatro años de gestión al frente del Gobierno nacional y que se había convertido en una figura muy querida por el público.

El can, de raza collie, falleció luego de varios meses de problemas de salud. Vivía junto al ex mandatario en el barrio porteño de Puerto Madero, donde solía ser visto acompañado por su paseador. En el último tiempo, vecinos habían notado que Dylan se encontraba visiblemente desmejorado y con dificultades para caminar.

Conmoción: un futbolista de 17 años que firmó con Vélez murió ahogado
Mirá también:

Conmoción: un futbolista de 17 años que firmó con Vélez murió ahogado

El ex jefe de Estado compartió su despedida en redes sociales con un sentido mensaje: “Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, escribió en su cuenta de Instagram.

Tren Sarmiento se reanudó tras el descarrilamiento, sin víctimas fatales pero con heridos
Mirá también:

Tren Sarmiento se reanudó tras el descarrilamiento, sin víctimas fatales pero con heridos
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Dilan Gonzalez
Conmoción: un futbolista de 17 años que firmó con Vélez murió ahogado
Nacionales
desaparecido laguna chascomus
Intensa búsqueda de un joven desaparecido en la laguna de Chascomús
Chascomús
tragedia chascomus
Profunda consternación en Chascomús: hallaron sin vida al joven desaparecido en la laguna
Chascomús
auto despiste mar chiquita
Accidente en Ruta 2: Una abeja provocó un impactante despiste y un enorme susto
Mar Chiquita
casa incendiada mdq
Denuncia de abuso en una escuela de Mar del Plata derivó en violencia e incendio de una vivienda
Provincia
agrada parque
Tras las lluvias, vuelve la estabilidad desde este miércoles: así estará el tiempo
Provincia
Cuatro brotes de sarampión en el país y avanzan las vacunaciones en el AMBA
Finalizó el brote de sarampión en Provincia tras 20 semanas sin nuevos contagios
Provincia

Más leídas

﻿