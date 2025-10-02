Multas: ¿Qué pasa si circulás sin la patente metálica después de los 60 días?

En los últimos meses, muchos argentinos han circulado con patentes provisionales de papel debido a demoras en la producción y entrega de las chapas metálicas de vehículos 0 km. Ahora, con la normalización de la entrega, el panorama cambia y los conductores deberán prestar atención a las nuevas sanciones por no contar con las matrículas definitivas dentro del plazo permitido.

Vigencia de las patentes provisorias y multas

Las patentes provisionales tienen una validez de 60 días desde la fecha de emisión y deben estar colocadas de forma visible en el parabrisas delantero y trasero.

A partir de los próximos días, quienes circulen sin las chapas metálicas después de ese período podrán enfrentar multas que varían según la jurisdicción, que se calculan en Unidades Fijas (UF):

CABA: hasta 1.000 UF (equivalente al 50% del valor del litro de nafta Súper), lo que puede alcanzar $798.000

hasta 1.000 UF (equivalente al 50% del valor del litro de nafta Súper), lo que puede alcanzar Provincia de Buenos Aires: entre 50 y 100 UF (valor de 1 litro de nafta Súper), equivalente a $80.300 a $160.600

Cómo consultar la disponibilidad de las chapas

Para evitar sorpresas, los usuarios pueden verificar si sus patentes metálicas están disponibles en el sitio web de la DNRPA.

El Ministerio de Justicia aclaró que la entrega de patentes 0 km ya se encuentra normalizada en todo el país, garantizando que los vehículos nuevos puedan circular con documentación completa.

Causas de la demora histórica

La producción de chapas patente se vio afectada en 2023 debido a restricciones a la importación de materiales necesarios para su fabricación. Esta situación generó más de 600.000 vehículos circulando con matrículas de papel, algo inédito en el país.

En 2025, el Gobierno nacional cambió al proveedor, asignando la producción a Tonnjes Sudamericana, y se implementó un programa de recuperación para regularizar la entrega de las chapas.

Operativo de entrega y stock disponible

Entre mayo y julio se entregaron casi 500.000 chapas, y en agosto otras 432.000. Desde el 28 de julio, los registros deben informar en 48 horas cuándo las patentes están disponibles, facilitando la planificación de los conductores y los controles de las fuerzas de seguridad.

Actualmente, el stock de chapas para 0 km supera las 55.000 unidades, garantizando que la mayoría de los vehículos nuevos puedan regularizar su situación sin inconvenientes.

Puntos clave de las infracciones

Circular sin patentes definitivas implica:

Estar fuera del plazo de 60 días de la patente provisoria

de la patente provisoria Incurrir en multas de altísimo valor , que varían según jurisdicción

, que varían según jurisdicción Ser detectado en controles vehiculares, donde ya no habrá tolerancia por retrasos en la entrega

El endurecimiento de los procedimientos busca prevenir abusos y garantizar que los vehículos circulen con documentación completa, asegurando mayor control y seguridad en las vías argentinas.