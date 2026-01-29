Multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires: ¿Por qué cruzar en rojo ahora cuesta casi un millón de pesos?

Circular por las rutas y calles de la Provincia de Buenos Aires exige hoy una atención máxima, no solo por la seguridad vial sino por el fortísimo impacto que las infracciones tienen en el bolsillo. Con el inicio del año 2026, el Ministerio de Transporte bonaerense actualizó el valor de las multas de tránsito, llevando las sanciones por faltas graves a cifras que pueden desestabilizar cualquier economía familiar.

El nuevo valor de la Unidad Fija en 2026

El sistema de multas en territorio bonaerense se rige por la Unidad Fija (UF), cuyo valor se ajusta de forma bimestral según el precio del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata.

Para el primer bimestre de 2026 (enero y febrero), el valor de la UF se fijó en $1.807. Este incremento, impulsado por las últimas subas en los combustibles, actúa como el multiplicador de todas las sanciones vigentes en la provincia.

Cruzar en rojo: una de las infracciones más caras

Pasar un semáforo con luz roja es considerada una falta grave que pone en riesgo la vida de terceros. Bajo el nuevo esquema tarifario, las sanciones por esta conducta oscilan entre las 100 y las 500 Unidades Fijas.

Esto significa que un conductor que cometa esta infracción en municipios bonaerenses o rutas provinciales deberá enfrentar una multa que arranca en los $180.700 y puede escalar hasta los $903.500 en caso de que el juez de faltas determine agravantes o exista reincidencia.

El ranking de las multas más costosas

El semáforo en rojo no es el único motivo de preocupación. Otras infracciones han superado la barrera del millón de pesos debido a su peligrosidad:

Exceso de velocidad : Es la falta con mayor rango de castigo. Las multas van desde las 150 hasta las 1.000 UF, lo que representa un costo de entre $271.050 y $1.807.000.

: Es la falta con mayor rango de castigo. Las multas van desde las 150 hasta las 1.000 UF, lo que representa un costo de entre $271.050 y $1.807.000. Alcoholemia positiva y estupefacientes : Con la vigencia de la Ley de Alcohol Cero, conducir con cualquier graduación de alcohol en sangre implica sanciones de hasta $1.807.000, además de la retención de la licencia.

: Con la vigencia de la Ley de Alcohol Cero, conducir con cualquier graduación de alcohol en sangre implica sanciones de hasta $1.807.000, además de la retención de la licencia. Circular sin VTV : No contar con la Verificación Técnica Vehicular vigente conlleva multas de entre 300 y 1.000 UF, con un techo máximo de $1.807.000.

: No contar con la Verificación Técnica Vehicular vigente conlleva multas de entre 300 y 1.000 UF, con un techo máximo de $1.807.000. Giro en U y contramano : Estas maniobras peligrosas tienen una penalidad que puede alcanzar los $1.807.000.

: Estas maniobras peligrosas tienen una penalidad que puede alcanzar los $1.807.000. Uso del celular al conducir: Manipular el teléfono mientras se maneja tiene un costo que varía entre los $180.700 y los $361.400.

Cómo consultar multas y acceder a beneficios de pago

Para aquellos conductores que deseen verificar su situación, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispone del portal oficial Infracciones BA, donde se puede consultar por número de DNI o patente del vehículo.

Existe una oportunidad de reducir el impacto financiero mediante el pago voluntario. Si la multa se abona dentro del plazo de 30 días desde la notificación y el conductor no presenta un descargo, se aplica un descuento del 50% sobre el valor mínimo de la sanción. Sin embargo, realizar este pago implica aceptar la culpabilidad y la correspondiente quita de puntos en el registro de conducir.