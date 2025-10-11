Multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires: cuándo prescriben y cuáles son los montos actualizados

En la provincia de Buenos Aires, las multas de tránsito son una herramienta clave para mantener el orden y la seguridad en las calles y rutas. Sin embargo, muchos conductores desconocen que estas sanciones tienen un plazo de prescripción, es decir, un período después del cual dejan de tener validez y ya no pueden ser exigidas por el Estado. Además, los valores de las infracciones se actualizan de forma periódica, lo que impacta directamente en el monto a pagar ante cualquier falta.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre la prescripción

Las infracciones viales en todo el país están reguladas por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, pero cada jurisdicción puede adaptarla según sus necesidades. En el caso de la provincia de Buenos Aires, los plazos de prescripción se ajustan a lo establecido por esta norma:

Faltas leves: prescriben a los 2 años .

prescriben a los . Faltas graves: prescriben a los 5 años.

Esto significa que, pasado ese tiempo y siempre que no se haya iniciado un proceso judicial o administrativo para reclamar el pago, la multa caduca y el conductor no está obligado a abonarla.

Qué infracciones se consideran leves y graves

La Ley de Tránsito diferencia las infracciones según su gravedad, ya que esto determina tanto el monto de la multa como su tiempo de prescripción.

Faltas graves:

Circular sin patente o sin seguro vigente.

Negarse a presentar la documentación requerida.

Pasar un semáforo en rojo.

Conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.

Circular en contramano o por la banquina.

Faltas leves:

Estacionar en doble fila.

Usar la bocina sin necesidad.

Exceder hasta un 10% el límite de velocidad permitido.

Circular con vidrios polarizados fuera de norma.

Cuándo las multas dejan de prescribir

Aunque las multas de tránsito pueden extinguirse al cumplirse los plazos legales, hay situaciones en las que la prescripción se interrumpe o reinicia:

Cuando se comete una nueva infracción grave , el contador vuelve a cero.

, el contador vuelve a cero. Si la multa se judicializa o inicia un proceso de cobro , el tiempo de prescripción se interrumpe.

, el tiempo de prescripción se interrumpe. Cuando el infractor recibe notificaciones formales del Juzgado de Faltas, también se suspende el plazo.

En caso de que el plazo se cumpla sin ninguna acción del Estado, el conductor puede solicitar la baja de la multa por prescripción ante el juzgado correspondiente, presentando su DNI, la notificación o comprobante de infracción y un escrito formal.

Cuáles son los montos actualizados en la provincia de Buenos Aires

Desde 2025, la provincia actualiza los valores de las multas cada dos meses, ya que la Unidad Fija (UF) —la medida utilizada para calcular el costo de las infracciones— se determina en función del precio de medio litro de nafta Premium en las estaciones del Automóvil Club Argentino (ACA).

A continuación, los montos actualizados de las infracciones más comunes en territorio bonaerense:

Infracción Unidades Fijas (UF) Monto aproximado Exceso de velocidad 150 a 1.000 UF $240.900 a $1.606.000 Conducir con exceso de alcohol o estupefacientes 200 a 1.000 UF $481.800 a $1.606.000 Conducir sin seguro 50 a 100 UF $71.750 a $143.500 Circular sin VTV 300 a 1.000 UF $481.800 a $1.606.000 Circular en contramano o por banquina 200 a 1.000 UF $481.800 a $1.606.000 Usar el celular al volante 100 a 200 UF $143.500 a $287.000 Pasar un semáforo en rojo 100 a 500 UF $143.500 a $717.500 Mal estacionamiento 50 a 100 UF $80.300 a $160.600 No usar cinturón o casco 100 a 500 UF $143.500 a $717.500 Conducir sin patente 50 a 100 UF $71.750 a $143.500 Negarse a mostrar documentación 100 a 500 UF $143.500 a $717.500

Cómo consultar o resolver una multa en la provincia

Los conductores bonaerenses pueden consultar si tienen infracciones pendientes ingresando al sitio oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (infraccionesba.gba.gob.ar).

Desde allí se puede:

Buscar por DNI, dominio o número de acta .

. Descargar comprobantes o actas.

Realizar el descargo en línea .

. Solicitar un turno para audiencia presencial o virtual en el Juzgado de Faltas.

Si la multa se considera prescrita, el sistema permite iniciar el trámite para pedir su anulación formal, siempre que no existan procedimientos judiciales en curso.