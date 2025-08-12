banner ad

Multan a prestador de servicios de kayak tras vuelco que puso en riesgo a turistas bonaerenses

Eric Olivera
kayak

El Juzgado de Faltas de San Juan impuso una sanción equivalente a 200 litros de nafta, a un prestador de servicios de kayak en el Dique Punta Negra. La multa se originó a raíz de un incidente ocurrido el pasado viernes 8 de agosto, donde tres turistas bonaerenses experimentaron un momento crítico al volcar sus embarcaciones.

Incumplimientos que llevaron a la sanción

De acuerdo al subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, la multa se debió a que el prestador no cumplió con la obligación de informar la salida de los turistas, tal como exige la ley 826J. Además, se constató que las embarcaciones carecían de las medidas de seguridad necesarias y no se mantuvo el contacto obligatorio a través del canal 16, la frecuencia internacional para emergencias marítimas.

Los turistas, procedentes de Laferrere, Provincia de Buenos Aires, enfrentaron una situación de riesgo grave. Uno de ellos, Ulises, logró regresar a la orilla para solicitar ayuda a Seguridad Náutica.

Los detalles del rescate

Los informes iniciales de Náutica describieron la situación como de “alto riesgo para la vida e integridad” de una mujer, quien navegaba sola y cuya kayak se volcó. La carga de una campera pesada y un perro complicaron aún más el control de la embarcación.

Uno de los adolescentes de la tripulación logró enderezar su kayak y regresó rápidamente. “Fue rapidísimo, me subieron a la camioneta y en dos minutos fuimos a buscar a ellas que estaban en el otro lado”, relató el joven rescatista.

La mujer rescatada presentaba extremidades adormecidas, dificultad para hablar y un estado de temblor constante. Recordó el instante del rescate: “Fueron como dos angelitos, yo ahí ya no podía moverme, me envolvieron en abrigo, uno de los rescatistas me dijo ‘subite a mi espalda’, yo ahí ya no podía moverme”.

El exitoso operativo de rescate logró poner a salvo a los tres turistas, pero también resultó en la sanción al prestador del servicio.

