Multa por tomar mate en la ruta: qué dice la Ley de Tránsito y en qué provincias pueden sancionarte

La costumbre de llevar el mate en el auto forma parte del paisaje cotidiano de las rutas argentinas, especialmente en viajes largos y escapadas de fin de semana. Sin embargo, un episodio reciente volvió a poner el tema en discusión y generó dudas entre los conductores sobre qué está permitido, qué no y qué riesgos legales puede implicar esta práctica tan arraigada.

Qué dice la ley nacional sobre tomar mate mientras se conduce

A nivel nacional, la Ley de Tránsito N.º 24.449 no incluye una prohibición explícita sobre tomar mate al volante. No obstante, la norma establece un principio clave que rige para todos los conductores: mantener en todo momento el dominio efectivo del vehículo.

Esto implica:

Circular con control total del rodado

Evitar maniobras o acciones que puedan generar distracciones

No realizar conductas que pongan en riesgo la seguridad propia o de terceros

Bajo este criterio general, cualquier acción que reduzca la capacidad de reacción del conductor puede ser considerada una falta, incluso si no está detallada de forma puntual en la ley.

Por qué algunas provincias aplican multas específicas

Si bien la normativa nacional fija lineamientos generales, las provincias tienen la potestad de reglamentar y sancionar conductas consideradas riesgosas dentro de su jurisdicción. En ese marco, algunas avanzaron con regulaciones concretas que incluyen al mate como un elemento distractor durante la conducción.

Estas disposiciones se apoyan en un mismo fundamento: la seguridad vial y la prevención de accidentes.

Mendoza: tomar mate es una falta grave

En la provincia de Mendoza, la situación está claramente definida. El decreto 326/18 de la Ley 9024 considera que el conductor solo puede retirar una mano del volante para efectuar cambios de marcha.

Cualquier otra acción, como cebar o tomar mate, puede ser sancionada como falta grave.

Aspectos clave de la sanción en Mendoza:

Multa de hasta 1.000 unidades fijas

Valor estimado de la UF 2026: $500

Monto máximo de la multa: $500.000

La infracción puede ser detectada por cámaras de seguridad vial, sin necesidad de que el vehículo sea detenido

La normativa busca desalentar cualquier conducta que implique perder el control del vehículo, incluso por breves segundos.

Córdoba: infracción por manejo inseguro

En Córdoba, tomar mate mientras se maneja no está prohibido de manera explícita, pero se encuadra dentro de las infracciones por manejo inseguro. La legislación provincial agrupa esta conducta junto a otras prácticas distractivas, como fumar al volante.

Características de la sanción en Córdoba:

Multa de 20 unidades fijas

Equivalente actual aproximado: $33.920

Posibilidad de detección mediante sistemas electrónicos de control

Notificación posterior al domicilio del conductor

El criterio aplicado es similar al de otras provincias: si la acción afecta la conducción segura, puede ser sancionada.

Seguridad vial y criterio común en las sanciones

Más allá de las diferencias entre jurisdicciones, todas las regulaciones parten de una base compartida: en la vía pública se debe conducir con cuidado, atención y responsabilidad.

Desde esta perspectiva:

No importa solo si una acción está expresamente prohibida

Se evalúa si el conductor mantiene el dominio efectivo del vehículo

Cualquier distracción puede derivar en sanciones y situaciones de riesgo evitables

Así, aunque la ley nacional no hable directamente de una multa por tomar mate en la ruta, las normas provinciales dejan en claro que esta práctica puede tener consecuencias legales cuando compromete la seguridad al volante.