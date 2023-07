Multa por No Votar en San Juan: ¿Cuánto debe pagar quien no vaya a votar?

Este domingo 2 de julio de 2023, se celebrarán en San Juan unas nuevas Elecciones. Según la Ley, el voto es obligatorio para todos los electores. Quienes no se presenten a votar en las elecciones provinciales deberán pagar una multa.

¿De cuánto es la multa por no votar en San Juan?

Según detalló Pablo Yacante, secretario del Tribunal Electoral, quien no participe de las Elecciones en San Juan y no lo justifiquen deberán pagar una multa cercana a $30.000. Además, explicó que quienes no paguen la multa no podrán realizar gestiones y/o trámites ante organismos estatales nacionales y provinciales durante un año.

¿Quiénes están Exentos de Votar?

Existen algunas excepciones a esta regla. Si el día de los comicios estás a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde tenés que votar y justificás ante la autoridad policial más próxima que esa situación obedece a motivos razonables, estás exento de votar. Lo mismo aplica si estás enfermo o imposibilitado de asistir al establecimiento de votación por razones de fuerza mayor suficientemente comprobadas y justificadas ante médicos del servicio de sanidad nacional.

También están exentos aquellos que forman parte de un organismo o empresa de servicios públicos y por razones relacionadas con el cumplimiento de funciones están impedidos de asistir a votar.

¿Cómo Justificar la No Emisión del Sufragio?

En caso de no poder asistir a las urnas, los ciudadanos tienen hasta 90 días para presentarse ante la Justicia y justificar la no emisión del sufragio. En estos casos, se debe extender la certificación pertinente para probar una causal de exención.

Es importante recordar que el voto es una obligación cívica y un derecho. En San Juan, la multa por no votar como vimos puede ser considerable, por lo que es esencial que los ciudadanos estén informados y hagan todo lo posible por cumplir con este deber. Si no pueden hacerlo, deben asegurarse de justificar adecuadamente su ausencia para evitar sanciones.