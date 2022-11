Le hicieron una multa por conducir con una mano: ¿Qué dice el Código de Tránsito?

En las últimas horas se viralizó, a través de las redes sociales, una multa a un automovilista por conducir con una sola mano al volante. La insólita infracción generó el enojo en los usuarios, quienes no podían creer el motivo de la sanción.

A través de la red social Twitter, un usuario compartió la foto de una una infracción que le realizó un inspector de tránsito en la ciudad de Rosario, Santa Fe. En la misma se puede leer clarito que el motivo de la multa es "Manejar con una sola mano"

La publicación tuvo una gran repercusión, generando malestar entre los ciudadanos al punto que desde la Municipalidad tuvieron que salir a aclarar "el verdadero motivo por el que multaron al automovilista".

¿Qué dicen desde el Municipio?

Al respecto, la secretaria de Control y Convivencia de Rosario, Carolina Labayru, aclaró que la imagen que se viralizó es la notificación que realiza el Tribunal de Faltas. Pero en el acta oficial que realizó el inspector de tránsito se aclara en las observaciones que “el conductor manejaba utilizando el teléfono celular”.

A esa explicación, la funcionaria le sumó una fotomulta donde se ve al conductor con el celular en la mano.

¿Pueden realizar una multa por conducir con una sola mano?

El código de Tránsito de Rosario, vigente desde 1998, entre las condiciones para conducir se aclara que “los automotores serán conducidos con ambas manos sobre el volante de dirección, excepto cuando sea necesario accionar otros comandos".

Es decir que normativamente existe la posibilidad de infraccionar a quienes conduzcan con una sola mano, cuando por ejemplo llevan el brazo izquierdo apoyado sobre la ventanilla izquierda. Lo cierto es que esto prácticamente no se sanciona.

"Cuando te llega una infracción de manejar con una mano, es porque estás manejando mientras miras el teléfono", explicó Gastón Laville, administrador general del Tribunal de Faltas de Rosario.

"Realmente no he visto faltas de manejar con una mano, lo que se busca es que la persona tenga los sentidos óptimos para manejar el vehículo. No hay una intención de controlar si alguien está manejando con un brazo apoyado en la puerta, pero sí en que no estén desatentos al conducir”, aclaró el funcionario en una entrevista radial con Cadena 3.