Mujer murió arrollada por un tren al intentar salvar a su perro

Una mujer falleció al ser arrollada por un tren mientras paseaba a sus perros. Según las primeras informaciones, se habría arrojado a las vías para salvar a una de sus mascotas, la cual también murió tras el impacto.

Detalles del trágico incidente

La víctima, Delia Cáceres, de 59 años, estaba paseando a sus perros este viernes en San Lorenzo, Santa Fe. Según testigos, alrededor de las 21:30, en la intersección de Uruguay y Suiza, un tren de NCA, el interno 6629, la impactó mientras trataba de rescatar a uno de sus animales.

Tras el arrollamiento, Cáceres perdió el conocimiento y fue trasladada al hospital Granaderos a Caballo, donde se le diagnosticaron múltiples traumatismos. Posteriormente, fue derivada al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde se informó su deceso a las 7:00.

Según informaron los bomberos locales, el animal se había escapado y la víctima trataba de sacarlo de las vías del tren cuando fue alcanzada por una formación del Nuevo Central Argentino (NCA).

Rescate y respuesta en el lugar del accidente

En el lugar de los hechos, trabajaron Bomberos, efectivos policiales y servicios de emergencia. La zona fue acordonada y el tránsito se vio reducido mientras se realizaban las tareas de rescate y los peritajes necesarios para determinar las circunstancias del siniestro.

Según el informe del diario local SL24, la mujer había intentado sacar a su perro de las vías en el momento del accidente, pero ambas víctimas fueron alcanzadas por la formación ferroviaria.