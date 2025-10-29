Mujer muere tras incendio en Berisso y la Justicia investiga a su pareja por femicidio

Una mujer de 35 años falleció tras permanecer internada en grave estado con quemaduras en el 99% de su cuerpo, luego de un incendio ocurrido en su vivienda de la localidad bonaerense de Berisso. En el marco de esta tragedia, la Justicia investiga a su pareja por presunto femicidio.

Detalles del Incendio en Berisso

El incidente se registró este martes en un domicilio de la calle 122 entre 17 y 18. Oficiales del Destacamento Villa Progreso arribaron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre el incendio. Al llegar, encontraron a Yanet Rivero inconsciente y con graves quemaduras. En el lugar también estaba Joel Salazar, su pareja, quien sufrió lesiones de menor gravedad.

Según el relato inicial de Salazar, el fuego se originó a raíz de una discusión entre ambos. Afirmó que Rivero “intentó prenderlo fuego” con nafta, pero terminó incendiándose ella misma. Sin embargo, las circunstancias del hecho están bajo investigación y no se descarta que el foco ígneo haya sido provocado intencionalmente por el mismo Salazar.

Estado de Salud de las Personas Involucradas

Ambos fueron trasladados al hospital de Berisso por personal del SAME. Yanet Rivero falleció horas después a causa de las graves lesiones sufridas. Por su parte, Salazar permanece internado con quemaduras menores e intubado, bajo custodia y vigilancia policial.

Los bomberos lograron evitar que las llamas se propagaran a inmuebles aledaños, aunque el hogar resultó parcialmente destruido por el fuego.

Investigación judicial y posibles consecuencias

La investigación del caso ha sido delegada a la UFI N°7 del Departamento Judicial La Plata, encabezada por la fiscal Virginia Bravo. Esta disposición implica que las averiguaciones serán instruidas por la DDI local.

Fuentes del caso confirmaron que en las próximas horas la fiscalía evaluará si se ordena la detención formal de Salazar, en el marco de la causa que ha sido caratulada como “homicidio agravado por el vínculo”.