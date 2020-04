En la mañana de este miércoles fueron removidos de sus respectivos cargos los directivos del Hospital Provincial de San Miguel del Monte.

En una conferencia de prensa, la Directora Ejecutiva del Hospital "Zenón Videla Dorna" señaló que recibieron un llamado telefónico del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires solicitando la renuncia tanto de ella como del Director Médico, Dr. Fernando Lavigne y del Director Dr. Valmaggia.

Afirmaron que se trata de una determinación basada en fundamentos políticos y que era esperada pero no en las actuales circunstancias.

Señalaron que no obstante la decisión ministerial, no abandonarán el nosocomio hasta tanto no se hayan constituido las nuevas autoridades que los reemplazarán.