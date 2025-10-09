Monotributo: se actualizó el listado oficial de obras sociales habilitadas para octubre 2025

El régimen simplificado del Monotributo no solo implica el pago de impuestos y aportes previsionales, sino también la contribución mensual a una obra social, lo que garantiza el acceso a cobertura médica para los trabajadores independientes. En octubre de 2025, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) actualizó el registro de entidades habilitadas, confirmando que 41 obras sociales podrán recibir nuevos afiliados monotributistas.

Cómo funciona la afiliación al sistema de obra social del monotributo

El sistema contempla que cada monotributista abone un importe mensual que incluye un componente destinado a la obra social. Esta cuota forma parte de la categoría elegida y permite acceder a las prestaciones básicas del sistema de salud.

Desde la implementación del Decreto 955/24, vigente desde diciembre de 2024, solo las obras sociales inscriptas en el registro oficial pueden aceptar nuevos afiliados bajo este régimen. Aquellas que no estén registradas pueden rechazar la adhesión de contribuyentes monotributistas.

Qué necesitás para afiliarte a una obra social en octubre 2025

Para tramitar la afiliación o realizar el alta en una obra social como monotributista, es necesario presentar:

Comprobante de pago del monotributo , con el componente de obra social incluido.

, con el componente de obra social incluido. DNI original y copia .

. Formulario 184/F , constancia de alta en el régimen.

, constancia de alta en el régimen. Formulario 152 , credencial de pago del monotributo.

, credencial de pago del monotributo. Declaración jurada 300/97 ante ANSES.

Una vez presentada la documentación, la obra social asignará al afiliado un número de beneficiario y emitirá la credencial correspondiente.

Cambio de obra social en octubre 2025

Los monotributistas pueden cambiar de obra social una vez por año, entre enero y diciembre, y deben permanecer al menos 12 meses en la nueva entidad antes de volver a ejercer la opción.

El trámite puede hacerse:

De forma presencial , en la delegación de la nueva obra social.

, en la delegación de la nueva obra social. En línea, a través del portal Mi SSSalud, utilizando clave fiscal nivel 3.

Una vez aprobado el cambio, la obra social informará la fecha de inicio de la cobertura.

Listado actualizado de obras sociales habilitadas para monotributistas en octubre 2025

Según el último padrón oficial, estas son las 41 obras sociales que aceptan monotributistas en la actualidad:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina ( OSSACRA )

) Obra Social de Profesionales del Turf de la República Argentina ( OSPROTURA )

) Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios ( OSMISS )

) Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina ( OSTCARA )

) Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote ( OSAMOC )

) Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( OSTAXBA )

) Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos ( OSOC )

) Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros ( OSCAMGLYP )

) Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina ( OSPEDICI )

) Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero ( OSPIFSE )

) Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social de Músicos ( OSDEM )

) Obra Social de Comisarios Navales

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires ( OSTPBA )

) Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata ( OSPREN )

) Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba ( OSEPC )

) Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina ( OSAPM )

) Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina ( ANDAR / OSVVRA )

) Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio ( OSPIV )

) Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. ( OSTP )

) Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal ( OSPETAX )

) Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines ( OSCRAIA )

) Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina ( OSOETSYLARA )

) Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos ( OSFYB )

) Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera ( SERVESALUD )

) Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción ( OSDIC )

) Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias ( OSIM )

) Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas ( OSDEPYM )

) Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina ( OSMITA )

) Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas ( ASSPE )

) Obra Social de Dirección ( OSDO )

) Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria ( AMPES )

) MET-Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral ( AMCI )

) Administración Recursos para Salud S.A.

Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales ( OSFATUN )

) Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA)

Estas entidades conforman el padrón actualizado de obras sociales habilitadas para monotributistas en octubre 2025, que seguirá vigente hasta la próxima revisión oficial.