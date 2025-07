Monotributistas: opciones sin costo para manejar tu dinero sin una cuenta sueldo

En el sistema financiero argentino, muchas personas buscan alternativas bancarias sin costo de mantenimiento. Sin embargo, no todas las opciones disponibles aplican a todos los perfiles de trabajadores. Tal es el caso de los monotributistas, quienes no pueden acceder a cuentas sueldo bonificadas. A pesar de ello, existen soluciones pensadas para quienes trabajan de forma independiente y no quieren pagar comisiones bancarias.

Por qué los monotributistas no pueden tener una cuenta sueldo

Las cuentas sueldo están diseñadas exclusivamente para trabajadores en relación de dependencia. Esto significa que quienes emiten facturas como monotributistas no pueden acceder al beneficio de una cuenta 100% bonificada bajo esta modalidad.

Sin embargo, esto no implica que debas pagar por usar una cuenta bancaria. En Argentina, hay alternativas gratuitas y digitales pensadas para facilitar la administración del dinero de los trabajadores independientes.

Cuenta Gratuita Universal (CGU): qué es y cómo abrirla

La Cuenta Gratuita Universal (CGU) es una caja de ahorro en pesos sin costo de apertura ni mantenimiento. Está disponible en todos los bancos del país y es una de las mejores alternativas para quienes no tienen ingresos en relación de dependencia.

Requisitos para abrir una CGU:

. Tener DNI argentino

. No poseer otra cuenta bancaria a tu nombre

Beneficios de la CGU:

. Tarjeta de débito gratuita

. Hasta 8 extracciones mensuales sin cargo en cualquier cajero automático

. Transferencias, pagos y consultas de saldo sin costo adicional

. Compatible con billeteras virtuales

Esta cuenta puede solicitarse de forma presencial o digital, según el banco.

Billeteras virtuales: la alternativa digital y sin costo para monotributistas

En 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el uso de billeteras virtuales para pagar el monotributo, lo que representó un cambio clave para los trabajadores independientes.

Billeteras virtuales habilitadas:

. Mercado Pago

. Ualá

. Modo

. Naranja X

. Personal Pay

Ventajas de usar billeteras virtuales:

. Pagar el monotributo directamente desde el celular

. Realizar pagos, cobros y transferencias sin comisiones

. Acceder a promociones, descuentos y rendimientos por saldo

. Enviar dinero a cuentas bancarias o recibir pagos por ventas

Estas herramientas también permiten gestionar cobros mediante links de pago, QR o POS móviles, lo que facilita las ventas presenciales y online.

Bancos que ofrecen cuentas sin costo de mantenimiento

Además de la CGU, hay entidades bancarias que ofrecen cuentas sin comisiones, con procesos 100% digitales. Algunas de estas opciones incluyen tanto bancos tradicionales como digitales.

Opciones destacadas:

Banco / plataforma Tipo de cuenta Características principales Banco Nación Cuenta Digital Sin costo, se abre online, ideal para monotributistas Banco Provincia Cuenta DNI Billetera virtual, tarjeta de débito, promociones en comercios Brubank Cuenta bancaria 100% digital Sin comisiones, sin necesidad de ir al banco, apertura en minutos Rebanking Cuenta digital sin costo Tarjeta física y virtual, sin costo de mantenimiento ni comisiones

Estas cuentas permiten operar de manera segura y gratuita, con herramientas como homebanking, transferencias, acceso a tarjetas de débito y, en algunos casos, tarjetas de crédito preaprobadas.