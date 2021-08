Mirta Busnelli defendió a Flor Peña: “Quienes la critican lo hacen porque les calienta y no la pueden poseer”

Florencia Peña ha estado en boca de todos tras conocerse la noticia de que visitó al presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta por la pandemia en el 2020. En las redes el tema fue tendencia durante varios días, muchos criticándola y otros apoyándola.

Florencia Peña

Mirta Busnelli defendió a Florencia Peña

En ese sentido, la actriz Mirta Busnelli, quien fue invitada al programa de Luis Novaresio por América y consultada por el conductor sobre este tema dijo: “Hace siglos que venimos siendo o putas o locas. Pero, en este momento, ha pasado tanto, que es una pena que los diputados estén en esa época de la historia. Mas vale que estemos juntos”

Y continuó enumerando las cualidades de sus colegas y opinó sobre lo que eso generaba en algunos hombres: “Todas las mujeres merecen buen trato. Flor es una mujer linda, sensual, cantante, actriz, productora, madre y, además, con una libertad muy grande con ella. Eso es intimidatorio. Eso perturba”.

Refiriéndose a ese análisis: Novaresio le preguntó: “¿No será por eso? Es una mina híper talentosa, no le rinde cuentas a nadie… Y, encima, se permite decir: ‘A mi me pasa esto en la vida con el amor, con el sexo o con mis hijos’. ¿No será un poco eso lo que joroba?”.

Mirta Busnelli

Busnelli sin dudar respondió: “Yo creo que sí. Soy temeraria en esto que voy a decir: Yo creo que les calienta, pero no la pueden poseer”. No obstante, frente a la sorpresa del conductor, Busnelli evitó ponerle nombres propios a su afirmación. “¿Vos decís que Iglesias está caliente con Flor Peña?, indagó Luis. “No, yo no lo dije”, respondió con una sonrisa cómplice la actriz.

También analizó todos los cambios que se han dado pero algunos que todavía faltan en la sociedad en relación al machismo, por lo que Busnelli indicó: “Yo creo que lo de Thelma Fardín en muchos sentidos fue un antes y un después. Fue tan fuerte lo que pasó que muchos tipos que no se lo estaban preguntando, que pensaban que era una gracia decir: ‘¡Andá a lavar los platos!’, hoy no saben qué hacer”.