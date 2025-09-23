Milei recibe respaldo de Trump en Nueva York de cara a las próximas elecciones

Esta mañana, el presidente Javier Milei mantuvo una reunión con su par estadounidense, Donald Trump, en Nueva York, donde obtuvo el respaldo del republicano para sus próximas elecciones.

Declaraciones de Donald Trump en apoyo a Milei

Durante el encuentro, Trump afirmó a través de su red social Truth Social: “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”. Estas palabras subrayan el apoyo que el exmandatario estadounidense está brindando a Milei en un momento clave de su gestión.

Además, Donald Trump destacó: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”. Este reconocimiento se da en un contexto de desafíos económicos en el país sudamericano.

Críticas a la gestión de Alberto Fernández y el contexto económico

Trump no escatimó en críticas hacia la administración anterior de Alberto Fernández, señalando que Milei “heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical”. En su opinión, esta situación es comparable con la dirigencia del actual mandatario estadounidense, Joe Biden, a quien califica de “el PEOR presidente en la historia de nuestra nación”.

Asimismo, el ex presidente afirmó que Milei ha logrado restablecer la estabilidad económica en Argentina, elevando el país a un nuevo nivel de prominencia y respeto en el escenario internacional.

Perspectivas de colaboración entre Argentina y Estados Unidos

En el transcurso de la reunión, Trump también destacó la buena relación que mantienen ambos países. Se expresó optimista respecto a la posibilidad de seguir trabajando de manera conjunta en desafíos comunes, lo que podría fortalecer los lazos comerciales y diplomáticos.