Milei defendió a Espert tras su renuncia: “Hay una operación en su contra”

El presidente Javier Milei ofreció su respaldo a José Luis Espert tras la renuncia de este último a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires. En una entrevista con Luis Majul, el mandatario consideró la decisión de Espert como un “gesto noble”, mientras acusó a la oposición de llevar a cabo “operaciones” para perjudicar a su espacio político.

¿Qué dijo Milei sobre Espert y su renuncia?

Milei expresó: “Yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe [José Luis] Espert”. Aseguró que no lo echó y que, de haber sido necesario, no lo hubiera hecho. El presidente argumentó que la decisión de Espert de alejarse era para evitar distracciones en la campaña de su partido, La Libertad Avanza. “Pondero y valoro la grandeza del profe Espert de dar un paso al costado”, afirmó.

Defensa ante acusaciones y críticas del kirchnerismo

Durante la misma entrevista, Milei defendió a Espert de acusaciones relacionadas con la recepción de 200 mil dólares de Federico “Fred” Machado, calificando la transacción como transparente. Aseguró que “El profe Espert fue contratado en el sector privado, no estaba en política”, y cuestionó la lógica de realizar operaciones ilicitas a través de un sistema bancario “blindado”.

A su vez, el presidente cargó contra el kirchnerismo, acusándolo de orquestar una campaña para desgastarlo. “Esto es muy típico del socialismo del siglo XXI, del que el kirchnerismo es la franquicia local”, comentó, haciendo referencia a ataques similares que habían sufrido figuras políticas en el pasado.

Repercusiones en la campaña política

Milei afirmó que la ofensiva política se intensificó a partir de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, sosteniendo que el kirchnerismo ha estado tirando “con todo lo que hay”. En este contexto, el presidente sentenció: “Soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa.” A pesar de las críticas, remarcó que los intereses nacionales vienen antes que los personales y concluyó reivindicando a Espert: “Se baja porque tiene una responsabilidad histórica.”