Milei canceló su viaje a España tras la derrota en Provincia de Buenos Aires y la crisis interna en el partido

Eric Olivera
El presidente Javier Milei ha decidido cancelar su viaje a España, programado para este viernes, tras la reciente derrota de su partido, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Esta decisión genera un impacto significativo en el ámbito político y diplomático argentino.

Detalles del viaje cancelado a Madrid

Milei tenía planeado participar en el evento “Viva Europa 2025”, organizado por el partido español de ultraderecha Vox, liderado por Santiago Abascal. El acto se llevaría a cabo este domingo en la capital española y contaba con la confirmación del mandatario argentino. Además, se había previsto una disertación en la IE University, una institución académica reconocida.

A pesar de la importancia de estos compromisos, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino no se brindaron detalles específicos sobre los motivos que llevaron a la suspensión del viaje. Sin embargo, es evidente que los resultados de las elecciones y el contexto político actual influyen en esta decisión.

Contexto político y relaciones internacionales

En el transcurso de este año, Milei ya había visitado Madrid en dos ocasiones, donde mantuvo reuniones con Abascal y líderes del Partido Popular, así como con empresarios y opositores venezolanos. Sin embargo, su relación con el actual gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, se complicó tras comentarios despectivos sobre Begoña Gómez, esposa de Sánchez, a quien acusó de ser “corrupta”.

Este último conflicto ha dejado huellas en la diplomacia argentina, en un momento en que el país busca fortalecer lazos internacionales en medio de un clima político interno que se volvió más tenso tras la reciente derrota electoral.

